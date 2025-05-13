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組織文化出問題？台大住院醫性侵病患 負責處置C教授主任也涉性騷

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台大醫院婦產部黃姓前住院醫師被爆出指侵女病患且判決確定。不過，從當事人舉發到調查結果出爐之間，該醫師持續在台大醫院任職，且完成訓練取得專科醫師執照，轉任桃園某診所。台大醫學系教授黃韻如說，醫療場域性平事件，不像教師法訂有性騷擾性侵者不得再任教規定，行政權責存在灰色地帶，且性侵涉及刑事案件，行政端只能以性騷法辦理。

黃韻如說，若發生於職場同事或有業務往來者之間的性平事件，可用性別平等工作法處理，但本案為醫師性侵女病患，兩人並非因工作而有來往，因此適用性騷擾防治法，但該法規定範圍是任何兩造沒有特定關係的案件，連路邊摸臀的性騷案件也在規範之內，因此較難針對醫療場域性騷事件訂出明確原則，相關處置存在灰色地帶，醫師持續在醫院任職。

台大醫院醫務秘書陳彥元還原當時情況，110年6月底院方接獲當事人申訴，成立性騷調查小組，同年10月底決議記過，並要求「科部層級」對該名住院醫師採取合適行動，該醫師在111年7月31日離職，近期才登上媒體版面，病患提告性侵，且判決確立。醫院行政權責，僅能以性騷進行調查及處置，性侵為法律案件，由當事人提告後依法律程序辦理。

不過，當時負責該名住院醫師職務調整等處置的科部主管，正是日前捲入性騷案件，且自請離職的「C教授」台大醫院前婦產部主任陳思原，各界質疑，是否該院組織文化已出現問題。陳彥元表示，院方持續落實性平教育，並對院內所有員工宣導，不過，就像政府不論如何宣導民眾不要詐騙，詐騙案件依然存在，難以杜絕，院方對於發生的每一起性平案件，都會謹慎看待。

台大醫院醫務秘書陳彥元還原當時情況，110年6月底院方接獲當事人申訴，成立性騷調查小組，同年10月底決議記過，並要求「科部層級」對該名住院醫師採取合適行動。聯合報系資料照
台大醫院醫務秘書陳彥元還原當時情況，110年6月底院方接獲當事人申訴，成立性騷調查小組，同年10月底決議記過，並要求「科部層級」對該名住院醫師採取合適行動。聯合報系資料照

台大醫院 性侵 性騷擾 醫師

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