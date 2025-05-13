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外島志願役男脅迫少女傳裸照 嘉檢偵結起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

在外島服役的柳男被控脅迫少女傳裸照，嘉檢偵結依法起訴。圖／本報資料照片
在外島服役的柳男被控脅迫少女傳裸照，嘉檢偵結依法起訴。圖／本報資料照片

在連江縣東引島服役的柳姓志願役上兵涉嫌脅迫未滿16歲女高中生傳裸照，少女傳幾張照片後，內心不安告訴家人報警，今年1月警方趁柳男休假返台查獲法辦，嘉義地檢署偵結，依兒童及少年性剝削防制條例起訴。

起訴書表示，柳姓男子與少女透過網路線上遊戲認識，柳男去年在軍中寢室玩線上遊戲時，以2人口角為藉口，聲稱要提告少女；涉世未深的少女十分驚恐，柳男涉嫌脅迫少女拍露臉裸照及影片，換取不提告，少女陸續傳裸照及影片給柳男後，內心十分不安，告訴家人實情後，由家人陪同報警。

警方調查，得知柳男在東引島服役，趁他休假返台之際逮捕，查扣手機，發現少女透過通訊軟體LINE傳送的裸照、影片，警訊後移送嘉檢偵辦。柳男坦承犯行，檢方複訊請回，依法提起公訴。

家人 影片 裸照

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