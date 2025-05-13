藝人NONO涉性侵！一審判2年6月 律師：判決偏輕、二審不可能緩刑

藝人NONO陳宣裕（中）被控性侵、猥褻女子，士林地院審理近一年，今依一次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪。圖／聯合報系資料照

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近一年，今依一次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪。對此，李宜諪律師指出「真的判輕了」，但因NONO是被判性交未遂，法律規定，未遂犯可減輕其刑才會如此，認為被害人的指述和證據需更充足，並點出二審「不太可能獲得緩刑或無罪」。

言亭國際法律事務所李宜諪律師（仙塔律師）受訪表示，士林地院今宣判NONO 2年6個月徒刑，相較於檢察官求處重刑及社會期待，判決偏輕，儘管強制性交罪法定刑為3年以上、10年以下，但NONO卻被判法定刑以下，關鍵就在NONO是性交未遂，依刑法第25條第2項，未遂犯可減輕其刑。

李宜諪說，根據新聞資料，NONO至今都辯稱不認識被害人，甚至利用演藝圈前輩的身分優勢獲取被害人信任，深夜載到無人之河堤停車場逞獸慾，不但從頭到尾否認犯行，至今也沒有和被害人達成和解取得原諒，在開庭及筆錄上的供述更可證其毫無悔意、犯後態度惡劣。

她認為，如果被害人的指述和證據充足，NONO開庭仍堅持無罪答辯、否認所有指控，迫使檢方需更強證據、延長審理時間，通常法院會判定犯後態度不佳，反而加重刑度。

關於未來上訴可能情況，李宜諪說，如果NONO二審想要拼無罪或緩刑，條件是坦承犯行、和被害人和解，且被害人原諒並答應法院給予緩刑才有機會，只是目前來看，被害人意願跟社會輿論可能不易緩刑。