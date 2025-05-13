東引島志願役上兵脅迫女高中生傳裸照 嘉檢起訴

在連江縣東引島服役的柳姓志願役上兵被控脅迫女高中生傳裸照，學生驚恐告訴家人並報警，警方今年1月趁柳姓男子休假返台時逮捕，嘉檢偵結依兒童及少年性剝削防制條例起訴。

根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，與被害人透過網路線上遊戲認識的柳姓男子去年在軍中寢室玩線上遊戲時，以2人口角為藉口，要提告被害人。

嘉檢說，涉世未深的被害人十分驚恐，柳姓男子就脅迫被害人拍露臉裸照及影片，換取不提告，被害人陸續傳裸照及影片給柳姓男子，但內心十分不安，告訴家人實情後，由家人陪同報警。

警方調查得知柳姓男子在東引島服役，趁柳姓男子休假返台時逮捕，並查扣柳姓男子手機，發現被害人透過通訊軟體LINE傳送的裸照、影片，警訊後移送嘉檢偵辦。柳姓男子坦承犯行，檢方複訊後請回，之後依法起訴。