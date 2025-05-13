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NONO判刑2年6月 蘇文俊：更讓人悲觀是二審全部無罪機率不小
藝人NONO陳宣裕MeToo案，士林地院今依強制性交未遂罪判刑2年6月，引起討論。對此，律師蘇文俊在臉書表示，大家一定覺得很輕。但他必須說更讓人悲觀，這個案子二審全部無罪機率並不小。
NONO遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，今依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪；據了解，法院無罪判決理由，主因相關告訴皆僅有原告單一指述。
對此案件，蘇文俊說，因為看起來都只有被害人證述，唯一一個有罪的，從新聞看起來，他猜測被害人應該是能夠證明有去過NONO家，所以判有罪。
蘇文俊表示，但二審應該會猛攻這個證人證詞，去過不等於有發生，他相信其他無罪的，一定也是根本無法證明時間、地點、兩人有碰過面，高等法院會不會維持這判決，真的還很難說。
不少網友表示憤慨，蘇文俊表示，是沒有證據，太久了。
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