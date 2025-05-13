快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

聽新聞
0:00 / 0:00

NONO判刑2年6月 蘇文俊：更讓人悲觀是二審全部無罪機率不小

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

「NONO」陳宣裕。記者李隆揆／攝影
「NONO」陳宣裕。記者李隆揆／攝影

藝人NONO陳宣裕MeToo案，士林地院今依強制性交未遂罪判刑2年6月，引起討論。對此，律師蘇文俊在臉書表示，大家一定覺得很輕。但他必須說更讓人悲觀，這個案子二審全部無罪機率並不小。

NONO遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，今依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪；據了解，法院無罪判決理由，主因相關告訴皆僅有原告單一指述。

對此案件，蘇文俊說，因為看起來都只有被害人證述，唯一一個有罪的，從新聞看起來，他猜測被害人應該是能夠證明有去過NONO家，所以判有罪。

蘇文俊表示，但二審應該會猛攻這個證人證詞，去過不等於有發生，他相信其他無罪的，一定也是根本無法證明時間、地點、兩人有碰過面，高等法院會不會維持這判決，真的還很難說。

不少網友表示憤慨，蘇文俊表示，是沒有證據，太久了。

NONO 性侵 被害人 證據

延伸閱讀

單一指述缺補強證據…NONO被控7罪 僅1次強制性交判有罪

NONO涉性侵被判2年6月！朱海君唱片公司4字回應

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

尾隨「長髮女」進公寓竟是男的 酒吧日本店東硬逼口交二審獲緩刑

相關新聞

NONO判刑2年6月 蘇文俊：更讓人悲觀是二審全部無罪機率不小

藝人NONO陳宣裕MeToo案，士林地院今依強制性交未遂罪判刑2年6月，引起討論。對此，律師蘇文俊在臉書表示，大家一定覺...

單一指述缺補強證據…NONO被控7罪 僅1次強制性交判有罪

藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，今依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，...

鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

台中市10日發生凶殺案，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，當天以交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方後...

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，今依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，...

尾隨「長髮女」進公寓竟是男的 酒吧日本店東硬逼口交二審獲緩刑

日式酒吧店東和田卓也監督店內裝潢時，看到長髮披肩的「女子」路過，竟一路尾隨，他跟著對方走進住處樓梯間，見對方步履蹣跚，上...

藝人NONO涉性侵！一審判2年6月 律師：判決偏輕、二審不可能緩刑

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近一年，今依一次強制性交未遂罪判刑2年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。