藝人NONO被控7性侵犯行僅1項判有罪 士林地院判決理由出爐

NONO今早9時10分現身法院。記者李隆揆／攝影

藝人NONO被控強制性交未遂等7罪，士檢起訴求重刑，士院審理近1年，今依強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪，法院今午說明判決理由。

士林地院指出，NONO在2011年2月參加綜藝節目時認識被害女子，向女子索取電話號碼後，當晚錄完節目後開車載送女子返家，又以購買宵夜為由，先駕車到台北市士林夜市購物，再前往大稻埕河濱停車場停車。

NONO將車輛熄火後下車，到右前座要求女子下車，從正面強行擁抱女子，將女子強拉進車輛後座，扯開女子襯衫後嘗試脫去女子內衣及褲子，用身體優勢壓制女子，強吻並撫摸女子身體，又以下體磨蹭女子身體，直至女子掙扎抵抗，龜縮車輛後座踏板處求饒，NONO才作罷未得逞。

該名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也出庭作證，證稱女子描述案發過程時，情緒、神情明顯不同於以往，法官認為女子指述應為可信。

法官審酌NONO是知名藝人，為逞私慾，藉節目錄製機會認識女子並邀約載送對方返家，對女子強制性交未遂，對女子性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成女子心中陰影難以抹滅，所為惡性非輕。

被害女子因擔心遭輿論指點或影響事業地位受影響未聲張獲報警，見Me too運動才勇於揭露犯行，NONO在言詞辯論終結時仍辯稱不認識女子，還稱「不知為何女子要這樣說自己」等語，顯無悔改之心，也未與女子達成和解，考量NONO經濟、智識程度等情，依強制性交未遂罪判刑2年6月。

法院說明，其餘無罪部分，原告分別指述自身遭NONO強制猥褻、強制性交或強制性交未遂，皆未目睹NONO對其他人行為，不得互為補強證據。又因部分指述前後有瑕疵，或與客觀事實不符，且無其他補強證據足以佐證，因檢方舉證未能使法官形成超越合理懷疑的有罪確信，依「罪證有疑、利歸被告」原則，均為無罪諭知。