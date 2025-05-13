鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

檢察官劉文賓今赴殯儀館解剖，發現死者中3刀，其中2刀刺到心臟、主動脈為致死主因。記者曾健祐／翻攝

台中市10日發生凶殺案，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，當天以交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方後再自殘，詹男送醫一度插管，今轉普通病房由警方初步詢問，檢察官上午解剖死者遺體，確認詹女中3刀，心臟、主動脈被刺致死。

台中地檢署檢察官劉文賓今赴台中殯儀館相驗，他表示，死者刀傷1處在右側頸部、2處在左胸，研判致死是左胸刀傷，因為1刀刺到心臟、1刀刺到主動脈，朝殺人罪偵辦。

警方5月10日下午2點多獲報，南屯區忠勇路ㄧ處社區大樓前有男女糾紛，現場詹女胸口、背部遭刺，當場失去生命跡象送醫不治，詹男（24歲）行凶再持刀朝自己胸口刺了好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，昨才拔管轉普通病房。

經查，詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫，詹女母親相驗時痛哭失聲。

警方查，詹男、詹女遠距戀案，分手後詹男仍想復合，當天就以交還寵物鼠為由約對方南下，詹女怕對方情緒不穩，也找了1名友人陪同開車到場赴約，詹男將裝有老鼠的提籠掛到詹女脖子上後，對方轉身要離開，他不顧社區前人車往來、一旁200公尺就是派出所，當場朝詹女行刺。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

詹男作案後再朝自己胸口刺了幾下，送醫後一度住進加護病房插管，直到今天才能接受警詢，預計將再住院1周才能穩定，檢警朝殺人罪嫌偵辦中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980