快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

聽新聞
0:00 / 0:00

台大醫性侵病人懲處前轉桃園看診？衛生局：已歇業

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市衛生局說明台大前黃姓醫師性侵病人到桃園執業已歇業。記者鄭國樑／攝影
桃園市衛生局說明台大前黃姓醫師性侵病人到桃園執業已歇業。記者鄭國樑／攝影

台大醫院2021年發生黃姓婦產科住院醫急診值勤，藉口要做性反應測試，性侵掛急診的年輕女子，女子不甘受辱提告，一審判決黃有期徒刑3年，消息傳出受社會關注。

網友日前指出，黃當年離開台大後，隔年加入桃園一家婦產科診所團隊，一直到最近判決出爐才離開。桃園市衛生局表示，接到輿情反映後已經前往該診所了解情況，診所資料和說明顯示黃姓醫師已經在昨天離職（衛生單位的用語為「辦理歇業」），至於醫師是否會接受懲處，因為當年事發地點在台北市，必須由台北市的醫師懲戒委員會決定，已經轉請台北市衛生局處理。

桃園市衛生局表示，依據過去各縣市政府處理的經驗，醫師如果有不當甚至違法的行為，醫師懲戒委員會在行政處分上有可能要求醫師接受「繼續教育」課程，情節嚴重者包括法院判決確定會做出吊銷執照的處分，但是這部分還要再送衛福部審定。桃園市在2020年也發生醫師性侵病人，當時醫師懲戒委員會就做出吊銷醫師牌照的處分，送衛福部審議也同意地方的處分。

據指出，黃姓醫師在台大還是婦產科住院醫師，利用在急診室值班，有年輕女子腹痛不舒服求診，急診部認為需要會婦產科醫師，於是請黃到場，沒想到黃竟以要做性反應測試為由，帶他到單獨的診間，也沒有請護理師陪同，和病人獨處時手指性侵得逞，還說沒有做到高潮會影響診斷結果，想要再「檢查測試」一次，女子察覺有異狀當場拒絕，黃深恐女子投訴提告，當時百般討好他，女子更堅決確信自己被侵犯，於是在男友陪同下提告。

全案經台北地院審理，依「趁機性交罪」判處黃有期徒刑3年。對網友爆料黃醫師在桃園某婦產科看診，衛生局表示該醫師已於昨日辦理歇業（離職），目前未於桃園市執業登記，全案轉回案發地台北市衛生局處理。衛生局已要求該診所針對該醫師的預約病人，妥適安排後續看診，以保障病人權益。

桃園 衛生局 醫師

延伸閱讀

婦產科住院醫師於台大急診性侵病患 林靜儀：啟動醫師懲戒委員會

NONO涉性侵被判2年6月！朱海君唱片公司4字回應

台大婦產科住院醫師性侵女患者判刑3年 衛福部：已算公開姓名

藍營桃6區反惡罷全面決戰 黃國園桃園百場宣講中壢開戰

相關新聞

外島志願役男脅迫少女傳裸照 嘉檢偵結起訴

在連江縣東引島服役的柳姓志願役上兵涉嫌脅迫未滿16歲女高中生傳裸照，少女傳幾張照片後，內心不安告訴家人報警，今年1月警方...

組織文化出問題？台大住院醫性侵病患 負責處置C教授主任也涉性騷

台大醫院婦產部黃姓前住院醫師被爆出指侵女病患且判決確定。不過，從當事人舉發到調查結果出爐之間，該醫師持續在台大醫院任職，...

藝人NONO涉性侵！一審判2年6月 律師：判決偏輕、二審不可能緩刑

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近一年，今依一次強制性交未遂罪判刑2年6...

NONO判刑2年6月 蘇文俊：更讓人悲觀是二審全部無罪機率不小

藝人NONO陳宣裕MeToo案，士林地院今依強制性交未遂罪判刑2年6月，引起討論。對此，律師蘇文俊在臉書表示，大家一定覺...

藝人NONO被控7性侵犯行僅1項判有罪 士林地院判決理由出爐

藝人NONO被控強制性交未遂等7罪，士檢起訴求重刑，士院審理近1年，今依強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪，法...

鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

台中市10日發生凶殺案，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，當天以交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。