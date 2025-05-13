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全家防狼！新北父浴室偷拍2女兒 兒子發現、母蒐證起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名男子涉嫌在住處浴室藏放手機，偷拍2名同住的親生女兒洗澡、如廁，時間長達7年，檢警搜索後在家中起出存有2女兒遭偷拍影像共10張記憶卡。圖／示意圖，聯合報系資料照片
新北市一名男子涉嫌在住處浴室藏放手機，偷拍2名同住的親生女兒洗澡、如廁，時間長達7年，檢警搜索後在家中起出存有2女兒遭偷拍影像共10張記憶卡。圖／示意圖，聯合報系資料照片

新北市一名男子涉嫌前後在住處浴室藏放手機，偷拍2名親生女兒洗澡、如廁的畫面，時間長達7年，最後被小兒子借用父親手機時意外發現，母親協助蒐證後報警。新北地檢署依涉犯兒少性剝削防制條例違反少年意願被拍攝性影像，以及無故攝錄性影像等罪，將這名不肖父親起訴。

檢警查出，男子與妻子育有兩女一男，原本同住在新北市新莊區，2022年7月又舉家搬到泰山區居住。而男子早在2017年3月，大女兒年僅14歲進入青春期後，便在住處浴室藏放手機，偷拍大女兒裸露胸部、下體的洗澡影像。

待搬家到泰山後，男子又將偷拍對象延伸至當時16歲的二女兒，同樣以手機在浴室偷拍二女兒洗澡、如廁的畫面。

去年12月間，當時17歲的小兒子借用父親手機時，無意間竟發現手機內存有二姊疑似被偷拍的影像，經二女兒親自確認，又在手機內發現大姊被偷拍的影像，於是親自向母親面告此事。

男子妻子獲知後怒不可遏，表面上卻裝作若無其事，不動聲色地替女兒們蒐證，陸續在男子背包、房間抽屜等處，發現數張存有2個女兒如廁、沐浴性影像的記憶卡，於是由2名女兒直接報警。

檢警去年4月底前往男子住處搜索，共起出10張存有2名女兒被偷拍影像的記憶卡，而男子落網後，竟大言不慚地辯稱偷錄家人如廁、沐浴，是經過妻子同意所為。

所幸二女兒在弟弟告知此事時，除先確認自己是影中人，又發現大姊也被偷拍，於是將2人被偷拍的影像全部用手機翻拍和轉傳存證，供母親親自過目及提交給檢警，鐵證如山讓男子無從狡賴。

偷拍

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