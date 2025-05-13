單一指述缺補強證據…NONO被控7罪 僅1次強制性交判有罪

「NONO」陳宣裕。記者李隆揆／攝影

藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，今依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪；據悉，法院無罪判決理由主因相關告訴皆僅有原告單一指述，且部分供述前後有瑕疵。

據悉，法官認為NONO被控7項犯行，多為被害女子單一指述，無其他補強證據支持，且部分原告前後供述有瑕疵；雖多名告訴人證述自身經歷，所指NONO犯行相似，但未彼此證述受NONO加害，指述不得互為補強之證據。

唯一以強制性交未遂罪判決有罪的犯行，是NONO被控2011年在透過綜藝節目認識被害女子，向女子要電話號碼後，提議開車載送女子返家，卻將女子載送至台北市大同區大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂；該女事後曾向親友透露自身經歷，其親友在審理期間也證稱，聽女子訴說案情時，確實感受到女子情緒明顯不同於往，是除單一指述外，另有補強證據支持。

針對士林地院今早的判決內容，士林地檢署中午表示，待收到判決書後將研議是否上訴。

士檢去年起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間涉嫌利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂等罪。

案件偵辦期間，NONO始終否認犯行，對於被害女子皆稱「不認識」，但有2名被害女子清楚描繪出NONO住家樓中樓格局，且正確率極高；同時，調查人員也發現，6名被害女子互不相識，卻指證遭NONO以類似手法加害，顯見NONO嫌疑重大。

檢方認定，NONO為私慾涉犯強制猥褻、性交等罪，品行低劣，對被害女子造成莫大危害，犯後否認犯行，態度迴避，未見絲毫悔意，去年依法起訴並建請法院從重量刑，以懲不法。

士林地院審理期間，NONO矢口否認所有指控，並請求無罪判決，並針對其中1名被害女子的指控，主張對方所指案發期間，其經紀人全程陪同，「我怎麼可能在經紀人面前傷害對方？」

全案吹哨者、網紅「小紅老師」上網發文大罵「真不是男人，做出這種事，怎麼有臉求判無罪？」；另名被害女子也在開庭後接受媒體訪問，怒批NONO「根本不是人」，相信法官會給公道。