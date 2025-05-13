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尾隨「長髮女」進公寓竟是男的 酒吧日本店東硬逼口交二審獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

日式酒吧店東和田卓也監督店內裝潢時，看到長髮披肩的「女子」路過，竟一路尾隨，他跟著對方走進住處樓梯間。和田發現對方是男兒身，卻趁對方酒醉無力，脫下自己的褲子、強迫對方口交。示意圖／ingimage
日式酒吧店東和田卓也監督店內裝潢時，看到長髮披肩的「女子」路過，竟一路尾隨，他跟著對方走進住處樓梯間。和田發現對方是男兒身，卻趁對方酒醉無力，脫下自己的褲子、強迫對方口交。示意圖／ingimage

日式酒吧店東和田卓也監督店內裝潢時，看到長髮披肩的「女子」路過，竟一路尾隨，他跟著對方走進住處樓梯間，見對方步履蹣跚，上前詢問身體狀況，詎料「女子」竟是男兒身。長髮男子因酒醉而癱坐地面，和田脫下自己的褲子、強迫對方口交。台北地方法院依乘機性交罪判和田3年2月徒刑，刑後驅逐出境，台灣高等法院今減為2年徒刑，緩刑5年 緩刑期間內付保護管束，提供200小時義務勞務。

和田卓也（Wada Takuya）在林森北路經營日式酒吧，卻在2024年5月14日下午犯案，被害人被逼迫替他口交後，向台北市警中山分局報案，台北地檢署偵結起訴。

台北地院審理時，和田坦承不諱，加上有監視器畫面、疑似性侵害事件驗傷診斷書等證據佐證，法官認定他犯乘機性交罪。雖然和田與被害人和解，也履行和解條件並獲得原諒，但北院認為他只因感覺被害人「年輕貌美」就一路尾隨，並趁對方酒醉意識不清時性交，對被害男子造成難以抹滅的傷痕，也嚴重影響我國治安。

另外在警詢和偵查階段，和田卓也不認錯，反而還說是被害男子投懷送抱、挑逗，直到法院審理時才認錯，北院認為無法依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑。而案發地點是在人潮眾多的商業區，和田視我國法律為無物，使人心惶惶、人人自危，北院也不容許他繼續居留我國，因此諭知刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

案經上訴，高院審理後今撤銷原判決，改判和田2年徒刑，但緩刑5年、提供200小時義務勞務，不僅刑度大減，也不用驅逐出境。

監視器 被害人 證據

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