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NONO被控涉嫌7性犯罪 士院審理近1年今將宣判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

NONO被控性侵。記者林伯東／攝影
NONO被控性侵。記者林伯東／攝影

藝人NONO陳宣裕先前年遭爆性侵多名女子，士林地檢調查認定他涉嫌加害6名女子，偵結依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴，並以「品行低劣」形容NONO，建請法院從重量刑；經近1年審理，士林地院今早11時將審結宣判。

起訴指出，NONO早期加入藝人吳宗憲所組「憲憲家族」，知名度提升，成為「B咖一哥」，卻不潔身自愛，涉嫌在2008年從交友網站認識北市一名櫃姐A女，提議接她下班後吃宵夜，以「擔心狗仔偷拍」為由載回住處，在沙發上強吻A女耳朵、頸部，期間A女反抗，NONO反而扯破絲襪並撫摸下體，直到A女哀求「請你不要這樣」才罷手。

2010年，NONO透過臉書認識B女，駕車載送買晚餐，再返回住處，共度晚餐後命令B女洗澡，卻在對方站在浴室外時，拉下她內褲，以生殖器摩擦B女下體，B女側身反抗，仍遭NONO強制性交得逞。

2010年，NONO結識演藝圈後輩C女，晚間提議駕車載送返家，途中轉往大稻埕河堤停車場，擁抱、強吻C女，見C女受驚嚇掙扎，又將對方拖進汽車後座關門，扯開對方襯衫，試圖解開胸罩並扯下內褲，同時將自己的褲子下拉，將C女抱至大腿處摩擦，直到C女激烈反抗並求饒才作罷。

2010年，NONO約出2009年透過節目結識的D女，駕車途中伸手撫摸對方大腿，又在停等紅燈時側身強吻，在台北市某河濱停車場讓D女下車，以181公分的體型優勢強行擁抱，並伸手搓揉胸部、臀部等。

2010年，NONO再約出D女，強調有余姓女經紀人陪同，一行人入住台中市飯店後，要求對方到自己房間，孰料D女進入房間，NONO竟露出生殖器，詢問「有沒有看過那麼大的？」隨後將對方壓在床上，強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳」。

2011年，NONO透過臉書結識E女，提議載送E女去搭高鐵，卻利用機會載往人煙稀少停車場，撫摸對方私密處，又強拉到汽車後座，強制性交得逞。

2013年，NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇曾在電視台結識的工作人員F女，趁外景工作結束時，在議會女廁熊抱F女，搓揉對方胸部，還說「要不要跟我打砲？」F女假意順從、趁對方解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

全案前年5月間因眾多被害人勇於打破沉默、公開受害經過，原本選擇隱忍的A女等人也陸續揭發NONO惡行，案經檢警搜索扣回數支手機等證物，

士檢偵結認定NONO共涉嫌3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂等罪，他利用藝人知名度或工作機會結識被害人，為逞私慾涉犯猥褻、強制性交等罪，品行低劣，對眾多被害人身心造成莫大危害，犯行曝光後矢口否認不法，犯後態度迴避，未見絲毫悔意，依法起訴並建請法院從重量刑，以懲惡行。

猥褻 被害人

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