麥當勞少女案高檢發回 律師盼釐清權勢性暴力認定

少女父親（黑衣）、母親（黃衣）昨接受媒體訪問，下跪痛哭「這次請還我女兒公道」。記者李隆揆／攝影

北市少女去年墜河身亡，母親揭露女兒在麥當勞打工疑遭主管性侵，士林地檢署調查認罪證不足，對主管不起訴處分，少女家屬再議；高檢署認士檢偵查不完備，昨發回士林地檢署繼續偵辦。

律師團與被害人關懷團體聯合聲明，批涉案主管藉職權對未成年者性暴力，還以「親密關係」之名脫罪免責；原處分對性侵被害人存有強烈刻板印象，認為被害人應符「典型被害人」形象，卻忽略被害人創傷反應與抉擇困境，該迷思是所有被害人面臨的處境；權勢性暴力的低起訴率在於認定困難，希望以此案不幸，對司法向來難釐清認定的權勢性暴力問題提出沈痛控訴。

少女父親昨受訪說，案發後有網友冷言冷語，甚至質疑是要向麥當勞獅子大開口，「我們是受害者，為何還要承受這些攻擊？」、「還扯什麼詐欺案…詐欺的事都處理好了，爸爸明明都幫妳處理好了」，講到激動，少女父親下跪痛哭，「這次高檢署的見解，讓我們對司法看見一絲曙光。」

他說被告主張與少女交往、兩人關係是合意，「那對方一定很清楚我女兒身體特徵，檢察官卻都不問」。

委任律師簡大為說，處分書指檢方不起訴主因認定相關證據不足以支持少女說法，其他證據又太過間接，且難辨被告與少女發生性關係時有無違反意願；然性犯罪被害人受害時反應各不相同，檢方認定強制性交與權勢性交相斥，與最高法院見解不符。

律師蔡尚謙說，少女就醫紀錄中有一次曾提及遭性侵，檢方卻引用少女未提受害的就醫紀錄做成不起訴處分書，如今發回續偵，「相信高檢署也認為其中有些不對勁」。