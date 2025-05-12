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台大婦產科住院醫師性侵女患者遭判刑3年 衛福部回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵來就診的一名年輕女子，並藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑，全案仍可上訴。黃姓醫師已遭台大記過，後任職於桃園某婦產科，但今也已請辭。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依「醫師法」第25條規定，醫師若利用業務機會進行犯罪行為，經判刑確定，將由醫師公會或主管機關移付懲戒，懲戒方式包括警告、接受額外的一定時數繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業一個月以上一年以下、廢止執業執照、廢止醫師證書等。

劉玉菁說，目前得知判決後，由於該名醫師執業登記在桃園市，將行文桃園市衛生局評估是否召開醫師懲戒委員會進行處分，因懲戒將由地方醫師公會或衛生機關提出並處分，如果醫師不服可提出懲戒覆審，衛福部會接續受理。至於是否揭露性犯罪醫療人員身分，她說，由於該案件經司法判決，相關醫師姓名已出現在判決書中，已算是公開醫師姓名。

至於，若是未經司法審判，或是案件仍在申訴等事件，是否要公布相關醫事人員姓名則有待討論。劉玉菁說，醫事人員種類繁多，衛福部也將研議從各項醫事人員法修正，或是納入性侵害防治相關法條的通則內規範，目前仍在研議是否在特定條件下公開相關醫事人員姓名。

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵來就診的一名年輕女子，並藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑，全案仍可上訴。本報資料照片
台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁著在急診值勤時，性侵來就診的一名年輕女子，並藉口要做「性反應測試」對女子猥褻、指侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑，全案仍可上訴。本報資料照片

桃園 衛福部 醫師

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