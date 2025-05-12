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麥當勞少女案發回續偵 父下跪痛哭：這次請還女兒公道
17歲少女去年墜河身亡，母親上網揭露女兒在麥當勞打工時疑遭主管性侵，士林地檢署上月偵結將涉案主管不起訴處分，少女家屬聲請再議，高檢署調查認為偵查不完備，將案件發回偵查，對此少女父親今受訪表示「看見一絲曙光」，激動下跪痛哭「這次請還我女兒公道。」
少女父親說，監視器拍到少女從麥當勞倉庫走出，表情看起來不高興，檢察官認為沒拍到少女被侵犯，「對方怎麼可能在會被看見的時候犯罪？」；被告主張與少女交往，兩人發生關係是合意的，「那對方一定很清楚我女兒身體特徵，檢察官卻都不問」。
整個事件對他們全家造成巨大傷害，網路上還有人冷言冷語，「還扯什麼詐欺案…詐欺的事都處理好了，爸爸都幫妳處理好了」、「我們是被害者欸，為什麼要承受這些攻擊？」講到激動處，少女父親下跪痛哭，「這次高檢署的見解讓我們對司法看見一絲曙光，這次請還給我女兒公道。」
律師簡大爲說，從處分書可見，士檢不起訴重點在於，檢察官認為相關證據不足以支持少女說法；且除了少女說法外，其他證據太過間接，包含證人也是聽聞少女描述自身經歷等；再來則是難辨被告與少女發生性關係時，有無違反少女意願等。
不過，性犯罪被害人受害時的反應，每個人並不相同；且檢方認定強制性交與權勢性交相斥，這與過去法院判例及見解不同，過去法院認為強制性交與權勢性交差異在於程度，兩者可能同時發生。
律師蔡尚謙說，在少女就醫紀錄部分，其中一次少女未提及自身遭性侵，另次則有提出，士檢檢察官卻採用少女未提受害的就醫紀錄做成不起訴處分書，如今發回續辦，「相信高檢署也認為其中有些不對勁」。
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