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假職權行性暴力！麥當勞少女案發回續偵 民團、律團聲明批：以「親密關係」脫罪
北市17歲少女在麥當勞打工時疑遭主管性侵，去年墜河身亡，士林地檢署上月偵結對涉案主管不起訴處分，少女家屬聲請再議，高檢署今將案件發回偵查，少女家屬的律師團及長期關懷性犯罪被害人的暖暖Sunshine協會下午發出聯合聲明，表示將持續替被害人爭取公道，配合檢方調查，以求公義昭彰。
聲明如下：
一、報載高等檢察署於本（5）月9日將全案發回士檢續行偵查。對此，律師團定當為被害人及家屬竭力爭取公道、配合地檢署一切調查，僅求公義得昭彰。
二、本案被告假主管職權對未成年被害人遂行權勢性暴力，卻以「親密關係」之名作脫罪免責之詭辯。原檢察官以被害既已表達非出於自願，即屬強制性交之範疇而無從成立權勢性交罪，卻未忖兩人間之主管、雇員間支配服從關係，亦會造成壓抑被害人性自主權的結果，除未盡合理外，更與現行最高法院見解未符。
三、原不起訴處分書對性侵被害人存有強烈刻板印象，即認被害人應符典型被害人形象，卻忽略被害人創傷反應與抉擇困境。此於新北市衛生局女員工林于仙案件，及作家林奕含所著《房思琪的初戀樂園》皆可看出，該迷思為眾被害人所面臨之處境。權勢性暴力低起訴率之故在於認定困難，盼能以此案之不幸，對司法向來難以釐清認定的權勢性暴力問題，提出沉痛控訴。
四、原不起訴書尚有調查不完備處，承高檢署積極發揮其監督地檢署之權能，使本案得再次進行更細緻之偵查。對此，本律師團期待且深信地檢署將把握再次偵查之機會，並於符合論理、經驗法則下重為處分。
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