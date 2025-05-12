女大生信義商圈遭大叔偷拍 控「他站原地10分鐘拍我和朋友裙底」
翁姓、陳姓女大學生昨在台北市信義商圈某酒吧消費，發現曾姓男子持手機朝兩人拍攝，要求刪除影像並透過店家報警，員警到場檢視曾手機無相關影像。事後兩女提告被性騷擾，翁上網指控被拍裙底，警方將通知曾說明。
翁姓女子在Threads貼文：「被偷拍，還好有女店員來提醒，我看他要走的時候一氣之下去找他對峙，男店員就出來關心我們，幫我們叫警察，前面都有證據了還死不承認真的有事」、「他站在原地10分鐘意圖拍我和朋友的裙底，影片放大看他手機可以看到他還有錄影，都在拍下身」。
警方調查，大學生20歲翁姓、20歲陳姓女子昨下午4時許在松壽路某酒吧喝飲料，47歲曾姓男子騎機車經過，下車拿手機朝兩女後方拍攝，兩女發現請店家報警，要求曾刪除影像。
員警到場詢問，店家及兩女表示曾拍攝兩女背後影像，曾未否認拍攝，說不清原因，員警經同意檢視他手機相簿與雲端硬碟未發現相關影像，兩女當場未提告，員警告知雙方權益後離開。兩女晚間赴信義警分局三張犁派出所提告被性騷，警方將通知曾到案說明。
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