寺廟執事舅公與國小姊妹同住 藉機強制猥褻、性侵判9年

台南市一間寺廟執事與姊姊的兩名國小孫女同住，他身為舅公，竟四度強制猥褻姊姊，撫摸、親吻下體，更二度以手指、下體性侵妹妹得逞；案經姊姊告訴國小老師報警提告，台南地院將他依對於未滿14歲女子犯強制猥褻罪、強制性交罪，共8罪，判處9年徒刑。

判決書指出，台南市安南區一間寺廟的執事藉由與親姊姊的兩名孫女同住機會，明知兩個小姊妹就讀國小、未滿14歲，稱他為「舅公」，竟分別在2020年至2023年10月間撫摸姊姊下體、以不明按摩棒碰觸姊姊下體、拉起姊姊上衣親吻胸部強脫褲子親吻下體。

該名執事犯案地點分別在家中廚房、客廳、放衣服房間或自己房間；其後他又於2021年9月至2023年8月間對未滿14歲的妹妹下手，無視小女孩不斷出言拒絕，分別撫摸妹妹胸部、以手指插入妹妹下體、親吻妹妹下體、以下體性侵妹妹得逞。

案經兩姊妹告訴國小老師，老師協助向警方報案，台南地檢署提起公訴；法院審理時，舅公承認犯行，加上小姊妹、國小導師證述，姊妹驗傷診斷書、性侵害案件通報表、家暴暨性侵害防治中心性侵害案件案情摘要表、姊妹母親質問的對話紀錄，認定犯行明確。

法院指出，被告是小姊妹祖母的親弟，具有家庭成員關係，被告犯行構成對小姊妹身體上不法侵害行為，均構成家庭暴力罪；被告犯刑法對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪（6罪）、對未滿14歲之女子犯強制性交罪（2罪），犯意個別，行為互殊，應予分論併罰。

法院說明，被告辯護人雖主張被告承認犯行，且表達願意賠償誠意，又因年紀已高，在監執行期間過長，不利其復歸社會，請依刑法第59條規定予以酌減其刑；但雙方就賠償金額認知差距過大，調解無果，且被告犯罪情狀實難認有何特殊原因與環境，在客觀上足以引起一般同情。

法院審酌，被告身為小姊妹的舅公，本具有相當信賴關係，然被告為滿足一己性慾，明知小姊妹尚幼，性自主權發展未臻成熟，竟為多次強制猥褻及強制性交行為，嚴重違背人倫秩序，戕害小姊妹身心健全成長，造成難以磨滅傷害，所為實屬不該，減刑請求自不得採。

法院表示，被告未曾受刑之宣告，素行尚稱良好，考量其承認犯行，目前在寺廟擔任執事，離婚，有1成年小孩等狀況；其犯對於未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共6罪，各處有期徒刑3年2月；又犯對未滿14歲女子犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑7年2月。應執行有期徒刑9年。