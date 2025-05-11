殯葬業人妻出軌同行！竟相約火葬場廁所偷情還車震 老公怒告

殯葬業陳姓人妻出軌同行「小王」翁姓男子，被張姓老公抓包後，翁男簽下賠償20萬元切結書也不再與陳女往來，未料兩人仍用「抖音」傳情，還相約在火葬場無障礙廁所嘿咻與車震等，老公張男憤而提告，屏東地院審理後認定翁男侵害張男配偶權，翁賠償張30萬元。可上訴。

判決指出，張男的妻子陳女從事殯葬業，與同行的翁姓男子常有接觸，張男發現，2023年8月間，妻子陳女經常藉口晚歸或不歸，一查才發現，妻子出軌，同年9月與翁男簽和解書，翁男與陳女不能有任何接觸行為，若有違反應給付懲罰性違約金100萬元，情節重大者（如相約進汽車旅館或阿發生不正當關係等其他類似行為），則賠償違約金500萬元。

未料，簽下和解書後，陳女與翁男兩人利用抖音社群軟體聯繫，傳超級鹹濕又露骨的對話、照片等，還相約偷情，或在工作場合私會，甚至相約在火葬場無障礙廁所嘿咻、車震等，老公張男發現後憤怒至極，提告向翁男求償200萬元。翁男否認與陳女發生性關係。

屏東地院審理後認為，檢視張姓男子提供的相關對話截圖等證據，雖然無法證明陳女與翁男兩人之間的性行為，但雙方親密的對話與互動，已違反當初翁男簽下的和解契約，再次破壞張男婚姻，造成張男受有損害及影響。

判決指出，張男主張依造和解書的第一條約定請求翁男給付懲罰性違約金200萬元，顯然過高，應予酌減為30萬元，因此判翁男賠償張男30萬元，全案可上訴。