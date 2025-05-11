交往時男子拍性愛影像 分手後秀給朋友看 女子崩潰求償

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聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。被害女子為此到身心科求診，並向曾男求償50萬元。法官審理後，認為女子就醫費用1萬4900元，曾男應全額賠償，精神慰撫金以16萬元為適當，判決曾男賠償17萬4900元。全案可上訴。

被害女子提告指出，她與曾姓男子分手後不久，曾男在2022年9月17日晚間以LINE傳訊息給她，表示擔憂她另結新歡，她說沒這回事。同晚11時下班後，她要騎機車離開時，曾男擋住去路，並出示她的私密照，威脅說有她的隱私影像，要給別人看，迫於壓力才上車，後來在住家附近，以到超商買東為由乘隙逃離。

被害女子說，曾男在住處裝設監視錄影設備，先前曾攝錄並儲存她身體隱私部位及兩人親密行為影像，還未經她同意，播放給翁男、李觀看，侵害她的隱私權

被害女子指出，這件事令她精神上十分痛苦，曾至精神科就診，蒙受支付醫療費用和承受精神痛苦害，請求曾男賠償50萬元。曾男答辯時說，對前女友的指控內容不再爭執，但她請求的賠償金額過高，他無法負擔。

基隆地方法院法官審理指出，曾男承認犯行，加上被害人指訴情節和翁男、李男證言，以及曾男犯行已被刑事庭依強制罪判刑3月，違反個人資料保護法判刑5月，認定原告主張為真實，求償依法有據。

法官說，被害女子因受有創傷後壓力疾患，支出醫療費用1萬4900元，曾男應全額賠償。精神慰撫金部分，審酌被害女子高職肄業，目前無業，名下有不動產；曾男國中肄業，從事汽車美容工作，每月收入為3、4萬元，名下有房屋、汽車，慰撫金以16萬元為適當，判決曾男給付被害女子17萬4900元。

曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。基隆地方法院法官審理後，判決曾男賠償17萬4900元。全案可上訴。聯合報系資料照
曾姓男子與前女友交往期間，在住處拍下她的私密和性愛影像，還讓翁姓、李姓男子觀看。基隆地方法院法官審理後，判決曾男賠償17萬4900元。全案可上訴。聯合報系資料照

前女友 壓力 隱私權

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