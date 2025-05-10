國小姊妹花慘遭摧殘 舅公上了法庭才認罪被判9年

台南有對國小姊妹花6年前與舅公等親人同住，舅公卻趁機在置物間及房間等處，無視她們踢踹反抗或言語拒絕，褪去衣褲摸胸、舔下體，以不明按摩棒摩擦下體，甚至性侵得逞，他以年事已高請求法官酌減其刑，法官認他6次強制猥褻、2次強制性交，嚴重違背人倫秩序，應執行9年。

姊妹花的舅公上法院後坦承犯行。律師主張，他已經認罪且表達願意賠償2女童及其父母的誠意，又他年紀已高，在監執行期間過長，不利復歸社會，請求依刑法59條酌減其刑。

台南地院合議庭指出，被告於審理時坦承犯行，且願意與2女童及其父母調解，但因雙方就賠償金額認知差距過大，雙方調解無果。

被告是2女童的舅公，彼此間具有相當信賴關係，但被告為滿足個人一己性慾，明知2女童尚幼，性自主權發展未臻成熟，竟對2女童多次強制猥褻行為、強制性交行為，嚴重違背人倫秩序，戕害其身心健全成長，造成2女童難以磨滅傷害。

合議庭認為，縱使被告事後與2女童及其父母成立和解或調解，甚或2女童及其父母表示願意原諒被告，也僅可為法定刑內從輕科刑標準，不得遽為酌量減刑的理由。