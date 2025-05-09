求職遇詐騙慘負債！17歲處女再被騙賣淫 馬伕「試車」性侵奪初夜

高雄1名17歲少女因求職而被騙，無意中淪為詐騙集團人同黨，需要向受害人賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），她只好上網求助嘗試借錢，豈料再次受騙誤墮情色陷阱。圖／ingimage 青少年入世未深，容易遇人不淑，宜多加小心。台灣高雄1名17歲少女因求職而被騙，無意中淪為詐騙集團人同黨，需要向受害人賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），她只好上網求助嘗試借錢，豈料再次受騙誤墮情色陷阱。少女被2名「馬伕」游說到另1名男子經營的色情按摩店上班「快速賺錢」，其中2名男子更以教導按摩為由，「試車」期間趁機性侵少女奪去初夜，而少女剛上班2天就被警方查獲，連帶揭發遭性侵一事。法官經審理後，判處3男子入獄3年6個月至4年。

誤做詐騙集團同黨 需賠10萬新台幣

台媒於今年5月報導，17歲受害少女早前求職期間遇到詐騙集團，因她交出提款卡，結果成為同黨，需向受害人賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。她不敢向家人透露實情，2023年透過facebook向網友求助，明言想借錢。

獲介紹到色情按摩店工作 少女被奪初夜

2名陳姓男子從事色情中介，見到少女急需用錢，便向她搭訕了解情況，然後指她尚未成年，所以沒有辦法借錢，但如果需要金錢應急，可以前往林姓男子經營的色情按摩店「快速賺錢」。

少女本身仍是處女，所以猶豫不決，但2名陳男開始向她洗腦，其中1名陳男甚至以教導按摩為由，以1萬新台幣（約2,500港元）誘騙少女「試車」，終對她性侵得逞，後來將她帶到林男店內，林男同樣起色心，又對少女性侵得逞。

短短4小時向4名客人提供性服務 案件曝光

少女同年4月20日開始上班，由陳男接載到按摩店和旅館接客，短短4小時就向4名客人提供性服務，賺了1.5萬新台幣（約3,800港元），但被3人層層抽佣。少女工作2天即被警方查獲，連帶揭發遭性侵一事，2名陳男和林男事後被捕，並且遭到起訴。

3名男被告聲稱少女自願下海

案件在橋頭地院審理，2名陳男和林男均辯稱少女自願下海，但法官認為3人明知受害少女未滿18歲，利用她需要金錢應急的機會，共同引誘和安排她從事性交易，行為違反社會風俗，戕害少女身心健全發展。

判囚3年6個月至4年

法官裁定其中1名陳男「共同犯意圖營利容留使少年為有對價之性交及猥褻行為」罪名成立，入獄3年10個月和罰款8萬新台幣（約2萬港元）；另1名曾性侵少女的陳男「引誘使少年為有對價之性交行為」、「共同犯意圖營利容留使少年為有對價之性交」，以及「猥褻」罪名成立，應執行4年有期徒刑，罰款8萬新台幣（約2萬港元）；林男「共同犯意圖營利容留使少年為有對價之性交」及「猥褻」罪名成立，判囚3年6個月，罰款10萬新台幣（約2.5萬港元），全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》