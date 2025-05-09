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6人受害…藝人NONO涉性侵 士院13日宣判

中央社／ 台北9日電

藝人NONO被控妨害性自主案，士林地檢署依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴。聯合報系資料照
藝人NONO被控妨害性自主案，士林地檢署依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴。聯合報系資料照

藝人NONO（陳宣裕）被控妨害性自主案，士林地檢署依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴。士林地院今年2月間辯論終結，將於5月13日上午11時宣判。

士林地檢署起訴指出，NONO涉嫌於民國97年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由，讓被害人與他獨處，進而違反被害人意願涉犯妨害性自主行為。

檢方認定，7名告訴人有6人受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪起訴NONO，並建請法院審酌就NONO的各次犯行均從重量刑。

因本案涉及妨害性自主罪，士林地方法院採不公開審理，審理近1年時間，今年2月間辯論終結，法官諭知於5月13日上午11時宣判。

另方面，另有2名告訴人指控被NONO強制猥褻的部分，檢方二度不起訴處分，經告訴人聲請再議，去年高檢署把此部分案件發回士檢續查。

NONO 妨害性自主 性侵 猥褻

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