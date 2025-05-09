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女借宿閨密家半夜遭其夫爬床 他犯後不認帳判刑10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

女子去年初借宿新北市閏密家，半夜睡夢中驚醒，睜眼看見閏密夫林姓男子爬床意圖不軌，林男雖當場口頭道歉，但犯後出庭改口不認帳，還反咬對方是幻想，新北地院依乘機猥褻罪，判刑10月，可上訴。

判決指出，1名女子去年1月中，念高中認識的閨密，因剛離職加上帶小孩壓力很大，找她北上陪同一起出去走走，女子因隔天早上要上課怕起不來，當晚借宿閏密家，但閏密住處為小套房，只有1房1廳，她打地舖與閏密一家3口同睡。

「你到底在幹嘛！」凌晨2時30分，女子在睡夢中夢到有人碰觸胸部、下體及拉她手放置於對方下體處，後來感覺有人嘗試脫下她的褲子，才清醒轉頭睜眼竟看到閨密丈夫，沒想到對方還親她臉一下，說「不要講」便起身走去客廳。

女子嚇醒後，凌晨3時以手機傳訊叫男友來接她，男友在凌晨5時將她接走。

「我哪有碰妳。」受害女子曾當著閨密面前質問，其丈夫一開始還不認錯，直至聽到女子要報警，才坦承並道歉，但林男在警詢和檢方偵訊及法院審理時，均否認乘機猥褻犯行，辯稱，當時誤以為女子是她老婆，才會觸碰觸胸部，還反咬對方是幻想。

由於受害女子是打地舖，林男1家3口睡在床上，女子雖是靠床邊打地舖，不僅有高低落差，且與睡在床上林男，中間還隔著小孩及其閨密。

法官認為林男犯後雖一度坦承犯行並向受害女子道歉，之後除全盤否認犯罪外，更指稱是受害女子因幻想才讓他變成加害人，迄今未與受害女子和解或徵得原諒，認林男犯後態度不佳，日前依乘機猥褻罪，判刑10月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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猥褻 閨密

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