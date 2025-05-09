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國二女生身體不適 體育老師在「教師休息室」摸她的胸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市一所國民中學陳姓體育教師因女學生身體不適，伸手撫摸女學生胸部，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪起訴，台北地方法院審理，判陳有期徒刑1年。緩刑5年，禁止對女學生騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為。可上訴。

現年58歲的陳勇欽1994至2017年間擔任這所國民中學體育教師，2014年11月8日，他與未滿18歲的國二女學生一同觀賞劇團表演，因見女學生身體不適，將她帶至教師休息室；檢方指控，陳在教師休息室接續以親吻嘴部、伸手進入上衣內撫摸胸部猥褻女學生，還褪去女學生的內外褲再加猥褻。

法院審理時，陳認罪，法官認為，陳是女學生就讀學校的教師，對女學生是12歲以上、未滿18歲的未成年人應知悉甚詳，犯罪事證明確，應依法論科。　　　

判決指出，陳本來應盡教師的責任照料保護女學生，竟乘女學生身體不適、意識不清對女學生女為猥褻行為，自我克制能力及法治觀念不足。

判決說，陳為滿足一己之私慾，造成女學生身心靈遭受難以抹滅的創傷，不過，他犯後坦承犯行，已與女學生達成和解並履行給付完畢，考量他犯罪動機、手段、所生危害等，依法判決。

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教師 猥褻

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