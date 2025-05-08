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南投男警偷拍女警洗澡 警方數位還原刪除照片揪惡狼
南投縣某分局張姓男警偷拍女警洗澡，他矢口否認偷拍，警方透過數位鑑識還原，從涉案張男手機發現遭刪除偷拍照片，訊後依妨害秘密罪移送南投地檢署。
南投縣警察局指出，涉案張姓員警除依法偵辦外，也將他先調至其他分局、列入教育輔導加強考核，行政懲處則待刑事判決確定；警局召開性騷擾審議委員會審議後，認為張男性騷擾事證明確，移送南投縣政府裁罰。
據了解，張員因積壓公文等不良紀錄，被記1支大過後，才會調到案發分局。今年3月底因天氣冷，分局女警專用浴室熱水不足，被害人到公共浴室洗澡，不料張男發現浴室有女警，竟以手機偷拍女警洗澡，女警聽到快門聲，懷疑有人偷拍，趕緊向分局反映。
警方調閱分局監視畫面，發現張男涉嫌重大，但張男矢口否認，查看張男手機，沒發現偷拍照，警方透過數位鑑識，還原遭刪除的偷拍照，張男才無法辯駁，承認偷拍。警方也立刻將張男調到其他分局，避免和被害人接觸。
警方偵訊後，依妨害秘密罪，將張男移送南投地檢署。有關性騷擾部分，南投縣警局性平會通過，報請縣府裁罰，等檢方偵結後再依規定懲處，處分包括記過、停職。
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