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南投男警涉偷拍女警洗澡 被還原刪除照片才承認遭送辦

中央社／ 南投縣8日電

南投縣警局1名張姓員警涉嫌偷拍女警洗澡，警方表示，全案已依涉犯刑法妨害秘密罪嫌移送南投地檢署偵辦，涉案員警先調其他偏遠分局，警察局同時關懷被害人並提供法律協助。

原在南投縣某分局任職的張姓男員警涉嫌偷拍女警洗澡，南投縣政府警察局今天對此表示，單位主管3月20日獲知立即調查，先將張男調其他派出所，3月28日張男手機經縣警局科偵隊數位鑑識，取得相關違法證據，4月2日將事證報請南投地方檢察署指揮偵辦。

南投縣警察局指出，相關調查卷資4月8日移送南投地檢署，並將涉案員警調至其他分局、提列教育輔導加強考核，行政懲處則待刑事判決確定；另外，警察局內部召開性騷擾審議委員會審議後，認為張男性騷擾行為事證明確，案件移送南投縣政府裁罰。

據了解，當時因天氣較冷且案發分局位於山區，女警專用浴室熱水不足，女警因此到公用浴室洗澡，張男持手機偷拍，女警發現異狀立即反映，分局調閱監視畫面鎖定張男涉案，張男起初否認，但手機相簿經數位鑑識還原刪除照片，才承認偷拍。

南投縣警局1名張姓員警涉嫌偷拍女警洗澡。聯合報系資料照
南投縣警局1名張姓員警涉嫌偷拍女警洗澡。聯合報系資料照

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