獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

新竹外號「魟魚老師」的體操社團林姓指導老師，涉嫌在寒暑假營隊以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，上前撥弄男童臀部並拍攝。新竹地院今依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判處林男有期徒刑12年。

林男因畢業於新竹頂尖大學且長相斯文，讓家長放心交付孩子上課。2023年及去年寒暑假期間，林男利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，在帶領孩童遊戲及照顧過夜時，利用孩童矇懂無知及對他的信任感、友好感，不顧意願涉嫌對5名未滿14歲的男童加重強制猥褻罪嫌共11次。

檢方調查，林男在營隊時不僅會用手撫摸男童們的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精，甚至在他的手機內發現大量幼童猥褻照及全身照片。

2023年12月間，林男在新竹市某知名大學宿舍交誼廳，利用指導男童體操正分腿的動作，趁男童趴在地墊上、雙腿劈腿之際，動手撥開男童連身體操服臀部布料露出肛門後，再拿手機連續拍攝11張男童裸露的臀部及肛門，還將男童全身照片儲存在手機當中。