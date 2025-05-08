台南國小狼師被控性侵女學生 更一審強制猥褻判8年半

台南有名國小狼師被控於2003、2004年間擔任5、6年級導師，對兩名女學生強吻、摸胸及下體，還令女學生為他打手槍、口交，一審認他犯強制猥褻、強制性交，應執行13年。上訴二審改判10年，經最高法院發回，台南高分院今視宣，改判男師連續對未滿14歲女子犯強制猥褻處8年6月，另對一女學生犯強制性交罪部分無罪。

台南高分院指出，原判決關於男師對女學生犯強制猥褻罪2次部分，及不含對另名女學生犯強制猥褻罪逾2次、強制性交罪逾1次部分，均撤銷。法官認男師連續對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處8年6月，另被訴於2003年12月至2004年4月間對女學生犯強制性交罪1次部分，無罪。

檢方起訴，男師於2002年9月間，擔任兩學生擔任5、6年級導師，2003年12月至2004年1月底間，以每周2次頻率，國小頂樓夾層處，違反女學生意願，強吻或隔著衣服撫摸胸部、屁股、下體，或掀開衣服吸舔胸部強制猥褻，期間女學生雖以牙齒抵住其舌頭，教師仍強行為之。

女學生因認他是導師，反抗無用，感到無助且心灰意冷下，任其對其為加重強制猥褻共12次。另有4次強制猥褻過程中，還以強抱女學生身體或強押其頭部方式，令女學生為他打手槍、口交，對女學生加重強制性交共4次。

此外，2004年3月至4月底間，以每周1次頻率，在相同地點，違反女學生意願，以相同方式對女學生為加重強制猥褻共6次，且有2次強制猥褻過程中，進而強抱女學生身體或強押其頭部方式，令女學生為他打手槍及口交，對女學生加重強制性交共2次。

同時，檢方找到另名受害女學生，2002年9月至其畢業期間，教師以相同手法，在國小頂樓夾層處，違反女學生意願，強吻，期間女學生雖以手推開，他仍強行為之；女學生因認他為其導師，反抗無用，感到無助且心灰意冷下，任其以此方式對其為加重強制猥褻至少2次。