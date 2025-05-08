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他趁保險女友人到府簽契約伸狼爪 雙雙和解獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園張姓男子入伍服役期間，某次假期獲離營返家時，與從事保險業務的女友人約定到宅簽訂契約，卻趁機對她伸狼爪，以強暴手段性侵得逞，事後鬧上警局，桃園地院日前審結，將張依犯強制性交罪判刑1年10月，緩刑4年期間保護管束，可上訴。

犯罪事實指出，張男與從事保險業務員的女子為朋友。2024年3月30日晚間9時，利用女業務到他家討論保險契約簽訂事宜的機會，竟生邪念，在住處內憑藉著身形及力氣的優勢，將友人強行抱至床上，不顧對方口頭拒絕、以手推阻、抵抗，違反女子意願，強行親吻、褪去衣褲強制性交得逞。

法院審理時，被告張男於準備程序及審理中坦承不諱，事發過程與被害女子於警詢及偵查證述情節大致相符，且有張男住處外監視器影像照片、被害女手繪張宅現場圖、女子受侵犯後與男友、主管及被告張的對話紀錄擷圖，還有醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等可稽，足認被告張的自白與事實相符，堪予採信，事證明確犯行洵堪認定。

合議庭審酌，被告張男為逞私慾，竟利用友人前來討論保險契約締約事宜機會，違反意願對她強制性交，侵害女子身體及性自主決定權，造成永難抹滅的身心創傷，惟念及被告終能坦承犯行的態度，考量雙方已和解，被告當庭給付賠償金30萬元，獲得對方原諒等情，足見被告犯後已盡力彌補他造成的傷害，根據被告高職畢業的教育程度，現職保全，家庭經濟狀況勉持等情，量處適當之刑，以示懲儆。

桃園張男入伍服役期間，某日趁離營返家休假時，對到宅簽定契約的保險女業務友人伸狼爪挨告，桃園地院審結，將張依犯強制性交罪判刑1年10月，緩刑4年期間保護管束。圖／AI生成
桃園張男入伍服役期間，某日趁離營返家休假時，對到宅簽定契約的保險女業務友人伸狼爪挨告，桃園地院審結，將張依犯強制性交罪判刑1年10月，緩刑4年期間保護管束。圖／AI生成

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