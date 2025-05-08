他趁保險女友人到府簽契約伸狼爪 雙雙和解獲緩刑

桃園張姓男子入伍服役期間，某次假期獲離營返家時，與從事保險業務的女友人約定到宅簽訂契約，卻趁機對她伸狼爪，以強暴手段性侵得逞，事後鬧上警局，桃園地院日前審結，將張依犯強制性交罪判刑1年10月，緩刑4年期間保護管束，可上訴。

犯罪事實指出，張男與從事保險業務員的女子為朋友。2024年3月30日晚間9時，利用女業務到他家討論保險契約簽訂事宜的機會，竟生邪念，在住處內憑藉著身形及力氣的優勢，將友人強行抱至床上，不顧對方口頭拒絕、以手推阻、抵抗，違反女子意願，強行親吻、褪去衣褲強制性交得逞。

法院審理時，被告張男於準備程序及審理中坦承不諱，事發過程與被害女子於警詢及偵查證述情節大致相符，且有張男住處外監視器影像照片、被害女手繪張宅現場圖、女子受侵犯後與男友、主管及被告張的對話紀錄擷圖，還有醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等可稽，足認被告張的自白與事實相符，堪予採信，事證明確犯行洵堪認定。