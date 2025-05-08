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88歲老不修強拉護理師手摸尿布 強制猥褻起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

入住某醫院護理之家的88歲郭姓老翁，以胸口感覺搔癢尋求協助，要求護理師打手槍，稱「男人想要的時候那邊會癢」，涉強拉護理師的手觸碰自己穿成人尿布的性器部位，護理師隨即抽手離開，並報警提告。台北地檢署依強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，郭翁因身體功能活動照護問題入住護理之家，2023年2月19日晚上８時許，明知和專業護理師沒有男女之情，斷無可能願意替他提供性服務，竟揮手示意護理師胸口搔癢，向護理師表示「男人想要的時候那邊會癢，在家的時候我可以自慰，但現在在這邊沒辦法，你可以幫我嗎？」

郭翁涉嫌一手掀開棉被，一手抓住護理師的手摸他穿成人尿布的性器部位。護理師覺得郭翁心存不良，立刻抽手逃離現場，並報案提告，警方依性騷擾防治法函送法辦。

檢察官依證人證詞、護理之家交班單、護理師與親友的對話紀錄，認定確有此事，郭翁坦承當晚有拉護理師的手靠近自己。

檢方認定，郭翁猝然伸手強拉護理師的手觸碰自己穿成人尿布的性器部位，使自己視覺觀覽護理師的手觸碰他下體的表情姿態、使手部及下體出覺感受護理師的肌膚與存在感，同時說出「男人想要的時候那邊會癢」等話語，均為郭翁違反護理師意願，引起、滿足、發洩自己性慾而對護理師猥褻，全案依強制猥褻罪嫌起訴。

88歲郭翁猝然伸手強拉護理師的手觸碰自己穿成人尿布的性器部位，遭依強制猥褻罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片
88歲郭翁猝然伸手強拉護理師的手觸碰自己穿成人尿布的性器部位，遭依強制猥褻罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片

猥褻

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