社區保全假牽線騙進屋 恐嚇女房仲強簽本票、性侵還拍性影像
夜班保全葉姓男子聲稱可提供有意賣屋的住戶資訊、幫忙牽線，卻以女子拍下住戶資訊的影像，涉逼女子簽本票及「摸身體5次」女子上當後，保全說「你傻嗎？怎麼可能只有摸而已！」對其強制性交得逞，還拍下性影像。台北地檢署偵結依加重強制性交等罪嫌起訴葉男。
起訴指出，今年2月18日保全值班時看到正在等客戶的女子，假裝可提供有意出售房屋住戶資訊，上前搭話取得女子名片，經引導至管理室，讓女子誤以為保全有權利提供住戶資訊，保全還騙女子「有要賞屋可以幫忙牽線」。
2天後，保全約女子到自己位在台北市中山區頂樓加蓋的住處，拿出女子先前拍下住戶個資的影片，涉恐嚇取財索取50萬元，女子心生畏懼答應要求，簽下10萬元面額的本票3張，還到超商領了1萬2千元交給保全。
保全見女子任他予取予求，沒有刪掉影片也沒撕毀本票，提出「摸身體5次」換取撕毀本票。女子脫下衣服，保全涉拿出手機錄影，不顧女子佯稱「有性病」阻止兩人接觸，不願發聲性關係，保全仍執意拍攝，對女子說「你傻嗎？怎麼可能只有摸而已！」強行對女子性侵等逞，還拍下性影像。
女子遭侵犯後向同事哭訴，同事將此次報告給主管，同事、主管協助女子報案求助。檢方認定，保全涉犯恐嚇取財、加重強制性交、脅迫方式而攝錄性影像罪嫌依法起訴。
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