攀搭小鮮肉「一起運動」還3度摟抱 對話透曖昧...猥褻二審刑變輕

戴姓男子2023年間因運動結識一名少年，39天內三度猥褻少年，還親吻他的臉頰，台北地院認為戴利用被害人年幼、智識不足而猥褻，影響對方身心發展，依對於未滿14歲之男子為猥褻罪判戴3年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今減為1年徒刑，得易科罰金。

無業的戴姓男子在台北市一所高中運動時，結識未滿14歲的被害少年，雙方互加LINE聯繫，並經常一起運動。2023年5月3日晚上7點多，戴在運動場上用雙手環抱少年腰部與腹部「吃豆腐」，幾天後故技重施。同年6月10日傍晚，戴與少年到在松山區某地下停車場，他坐在機車後座，卻摟住坐前座的少年，並親吻他臉頰。

少年表示，他在運動場邊休息喝水，戴卻走過來、雙手張開示意「抱抱」，他嚇到，卻被抱了約20秒。少年說，最後一次被猥褻，因為下雨，戴聲稱要送他1支「畢業影片」，提議到地下停車場拍照，兩人坐在機車上，戴卻從後方直接親吻他的臉頰，他不知所措，內心不願意。

少年說，戴自稱是黑道，有很多手下，他怕對方打他，因此不敢跟家人或師長說，且透過LINE回覆對方「愛你」。他強調，不是自己主動，也不是真心愛戴。

戴在警詢、偵訊、北院審理時，都坦承不諱，且有雙方LINE通訊資料佐證，北院認為戴猥褻事證明確。北院指戴既然承認與少年是「伴侶」關係，因此環抱對方腰部、親吻，客觀上已足以引起、滿足一般人的性慾，與「性」意涵有關，屬猥褻行為。

不過，從兩人的對話紀錄來看，戴曾傳訊息問「你不是說，如果我不愛你，你就不會再繼續愛我了嗎？」少年反問「你不愛我了喔」並說「我剛嚇到了」、「我以為你不愛我了啊」，甚至戴問「我原本想說你昨天看完就會分了結果竟然沒有」，少年則回覆「那誒摳靈」，也數度傳「愛你」字句與貼圖，北院認為無法證明戴是以強暴或其他違反意願的方法猥褻。

北院審理時，發現戴姓男子也以類似手法接觸與被害人年紀相仿的男生，且另涉犯妨害性自主、對未成年猥褻犯嫌，可見他具特殊惡性，判3年6月。因台北地檢署檢察官戴對未滿14歲男子犯強制猥褻罪4次，少年說詞卻前後不一，在北院審理時還改稱在戴家客廳被環抱、親吻，北院認為究竟在何時、何地、以何方式猥褻有出入，此部分無法採信，諭知無罪。