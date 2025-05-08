影／波蘭癡漢3萬交保禁離台 被害女：別因對方是外國人而受委屈

來台短期觀光三天兩夜的波蘭籍男子TEUSZ前晚在台北市忠孝敦化捷運站出入口，對一名長相清秀的短褲女子伸出鹹豬手，抓了女子臀部兩次；女子報警逮人，但他偵訊時極度不配合，被依性騷擾罪嫌移送台北地檢署後，檢方命他3萬元交保，他辯稱沒錢辦保，直到昨晚深夜親友匯錢給他，才順利獲釋。不過他原本昨天就要離開台灣，這下因為吃上官司，遭限制出境。

前天晚間6時許，轄區警方接獲捷運警察隊轉報外籍男子與台灣女子發生肢體碰撞糾紛，女子說在忠孝敦化捷運站月台，遭外籍男子抓臀，捷運警察隊陪同報案女子觀看現場監視器畫面後，女子提出性騷擾告訴，通知敦化南路派出所員警協處。

警方查出嫌犯是38歲波蘭籍男子TEUSZ，他面對警方詢問，辯解因為捷運站人太多，才不小心碰觸到女子，但女子指稱對方是兩度抓臀，還面露輕浮神情，堅持提告。

TEUSZ警詢時，先是辯稱不會講英語，警方只好請來波蘭台北辦事處人員協助翻譯，辦事處人員到場後，TEUSZ又說要請律師到場才願配合，讓警方疲於奔命。

警方依性騷擾及強制猥褻罪嫌移送法辦，為避免再有民眾受害，警方建請檢方聲押，防止他再度犯案；檢方複訊命3萬交保、限制出境，TEUSZ一度表示沒錢辦保，最後深夜疑似親友幫忙匯款，才順利交保，TEUSZ原訂昨天離境，但因被限制出境，只能暫時留在台灣面對官司。

被害女子昨天在Dcard發文，標題是「我在捷運站被白人性騷擾」。內文指出，因為當時很驚慌失措來不及拿手機，捷運監控全部都有錄到，證據也提交到警察機關。

被害女子表示，當下被觸摸時，她驚慌失措回頭看，發現一個白人男性看著她，眼神還帶著笑意。她質問對方是不是摸她的屁股，對方直勾勾地看著被害人說「Ｎo」。

被害女子看到監控畫面，發現犯嫌直接伸手抓她的臀部，但對方第一反應不是逃跑，而是坐到旁邊椅子看她如何反應，讓她覺得超級可怕跟噁心，且對方過程中根本看不到悔改意圖。