「下面變沙漠就慘了」 女子與人夫偷情遭判賠40萬

高雄市一名林姓女子與已婚男發生婚外情，人妻發現丈夫手機對話，赫見「下面很誠實等到變沙漠就很慘了」、「想做X的那種餓」，見林女甚至在IG上傳與人夫的床照，氣得提告侵害配偶權。法官判林女破壞他人夫妻婚姻美滿，應賠償40萬元給外遇男的妻子。

判決書指出，陳姓女子去年6月發現丈夫的手機裡，與一名林姓女子有多段親密對話，林女不僅提到「其實主要想做X」、「你對我會軟掉」，甚至提及「你啊下面很誠實等到變沙漠就很慘了」、「想做X的那種餓」、「幫你吹就不錯了」。

林女雖否認與人夫發生婚外情，但因林女在對話中直接提及「都快在一起半年了」、「成年人沒有兩個都要」、「不強求你會離開你的家庭」，甚至在個人IG上Po文「在你身上總能無時無刻看到你愛我的樣子」，還上傳人夫躺在身邊裸睡的照片，以及多張兩人間親密合照，遭法官認定林女與人夫有交往及發生性行為的事實。