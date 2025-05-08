否認通姦卻傳「寶寶我們有愛愛餒」 小三要賠40萬

新竹一名羅姓女子控訴賴姓小三傳鹹濕照給丈夫陳男，離譜的是，陳不但回傳露鳥照，賴女還回訊「寶寶」、「為什麼會勃起」，羅認為賴嚴重破壞其婚姻，並侵害自身配偶權，向法院提起民事損害賠償訴訟，賴卻否認真的有與陳發生性行為；新竹地院審理終結，法官發現陳、賴2人對話有「寶寶也是很快就想射了」、「今天沒什麼分泌物了寶」等細節討論，確認有發生性行為事實，判賴需賠償羅40萬元。

羅女主張，她於2022年和陳男結婚，去年3至7月間，賴女與陳難利用通訊軟體互相傾訴愛意，並傳送關於性行為的鹹濕對話，具性特徵與性器官的裸露照片。此外，去年1月至7月間，陳、賴2人入住飯店9次。

羅女說，去年7月她發現陳男疑似對婚姻不忠，追問下陳坦承不諱，但賴女竟仍與陳透過手機簡訊聯繫相約，自內容可知至新竹繼續與陳男發生性行為2次，因此兩人至少發生性行為11次，而賴女又訂購去年11月至越南富國島來回機票2張，並傳送訊息給陳，這些舉止都已逾越一般男女正常社交程度，嚴重破壞她與陳的婚姻共同生活圓滿安全及幸福，讓她精神痛苦，因此求償80萬元。

賴女則堅稱與陳男並未真正發生關係，不過，法官勘驗2人對話紀錄，發現賴確實有傳送多張僅穿著內衣、內褲、露出乳溝照片給陳，而陳也回傳裸體並露出性器官照片給賴女時，賴還回覆「這張很帥耶」、「而且為什麼會勃起」？