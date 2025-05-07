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熱褲辣妹捷運站遭襲蜜桃臀 波蘭籍男子涉性騷3萬交保

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋／台北即時報導

一名來台觀光波蘭籍男子TEUSZ，昨晚在台北市大安區敦化捷運站出口，見一名穿著熱褲年輕女子身材姣好，竟公然上前用力掐對方屁股蛋2下，女子嚇得花容失色，立即通報捷運警察依現行犯逮捕，警方今依性騷擾防治法將TEUSZ移送台北地檢署複訊，檢方複訊命3萬交保、限制出境，但TEUSZ卻稱不懂英文，要求波蘭代表處人員到場協助，最後仍無法辦保。

檢方調查，TEUSZ被移送複訊後，先是聲稱不懂英文，希望波蘭代表處人員出面幫忙翻譯，代表處人員到北檢後，他又要律師到場，等庭訊結束，檢方命他3萬元交保，他又說錢包掉在飯店，沒有錢辦理保釋，過程相當不配合和，波蘭代表處人員和他家人聯繫後，因遠在海外也無法匯錢，代表處人員也只能先行離開，讓他待在拘留室等待降保。

依據規定，性騷擾防治法並非重罪，TEUSZ即便籌不出保金，檢方也沒辦法聲押，最後應該是降保或限制住居。據了解，TEUSZ日前來台，預計今天離境，沒想到抓了兩下屁股，暫時無法離台。

被害人今天在Dcard發文，標題是「我在捷運站被白人性騷擾」。內文指出，因為當時很驚慌失措來不及拿手機，捷運監控全部都有錄到，證據也提交到警察機關了，我只有確認監控，沒有另外用手機錄影」。

被害女子表示，強制觸摸在性騷擾防治法裡，不屬於刑法，而只有強制猥褻才屬於刑法，提告後可以申請限制出境，這個資訊是今天聽律師友人說的。但警方建議只提告強制觸摸，因為強制猥褻須要驗傷病，有證明他長時間的猥褻才有可能判，所以最後只提告了強制觸摸。「現在也不知道他人去哪了，但我只能把自己能做的做好，現在就是等開庭」。

波蘭籍男子TEUSZ涉嫌在捷運站對辣妹襲臀，被檢方諭令3萬元交保、限制出境。記者張宏業／攝影
波蘭籍男子TEUSZ涉嫌在捷運站對辣妹襲臀，被檢方諭令3萬元交保、限制出境。記者張宏業／攝影
波蘭籍男子TEUSZ涉襲臀被檢方3萬交保，過程還驚動波蘭代表處人員（左1）到場關心。記者張宏業／攝影
波蘭籍男子TEUSZ涉襲臀被檢方3萬交保，過程還驚動波蘭代表處人員（左1）到場關心。記者張宏業／攝影

性騷擾 捷運 波蘭

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