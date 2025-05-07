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北市男警派出所針孔偷拍 兩大過免職並追考核監督責任

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

檢方偵辦創意私房案，發現兩名分別在台北市信義警分局、大安警分局服務的男員警，涉嫌在廁所偷拍女性，遭台北市警察局懲處免職。信義警分局今天表示，其中涉案的警員黃仕奇，雖然在檢警調查犯行期間自行離職，但警方仍將他記二大過免職在案，並追究相關考核監督不周人員責任。

被記兩大過免職的前警員黃仕奇在派出所廁所裝針孔偷拍，循線被查出是色情網路論壇「創意私房」會員，曾用「圖幣」購買2部未成年女子性影像。檢方查出他在派出所、住家偷拍，還闖入心儀的女警租屋處偷拍，硬碟中超過百部私密影像，無故持有115部兒少性影像，全案今偵結，依個人資料保護法、無故持有兒童及少年性影像罪嫌起訴。

信義分局下午指出，黃姓員警2024年7月間，在駐地2樓廁所內放置密錄裝置遭發現查扣，檢警搜索黃姓員警住居所及個人辦公等處所，查扣相關電磁紀錄等證物，全案主動報請台北地檢署指揮偵辦。

調查期間黃姓員警雖主動提出辭呈，但他在職期間違法事證明確且惡行重大，分局一次記二大過免職在案，並追究相關考核監督不周人員責任。

信義分局強調，案發後分局持續關懷被害員警身心狀態，並提供諮商輔導，同時依警察局函令，定期實施駐地反偷拍檢測，以維護個人隱私，保障身體自主權。

被記兩大過免職的前警員黃仕奇在派出所廁所裝針孔偷拍，還涉無故持有115部兒少性影像遭起訴。圖／取自北市中正二分局臉書
被記兩大過免職的前警員黃仕奇在派出所廁所裝針孔偷拍，還涉無故持有115部兒少性影像遭起訴。圖／取自北市中正二分局臉書

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