台中4男買虛幣被擄遭性凌虐逼吃排泄物 檢起訴怒斥法理難容

台中楊姓男子因買賣虛擬幣糾紛，夥同10多人將4名男子擄走凌虐，還逼他們互相自慰、性交，過程甚至在旁錄影，檢方痛斥楊等人泯滅人性，視他人性自主如無物，其中2名被害人還是學生，身心嚴重受創，依加重強制性交等罪嫌起訴楊等10人。

檢方起訴指出，4名被害男子和楊姓主嫌2024年11月21日晚間，雙方因交易虛擬貨幣發生糾紛，楊男（29歲）與彭男（23歲）就找來何姓（29歲）、練姓（25歲）、劉姓（24歲）、登姓（19歲）、林姓（34歲）、張姓（21歲）、許姓（23歲）男子，及劉姓女子（23歲），還有14名少年。

楊男一共15人22日凌晨就將4名被害男子押到台中北區某私人會所拘禁，各自以徒手、持皮帶、酒瓶痛毆對方，還逼其中2名被害人互吃排泄物，又命他們自慰、性交，其餘同夥則在旁拿手機拍攝。

楊等還要被害人打電話向家人、朋友籌措款項用以贖人，直到私人會所打烊後，仍將4人帶到北屯區的賓館、汽車旅館繼續拘禁、凌虐及性侵。

有被害人家屬接獲要求贖款電話報警，警方22日晚間在某賓館先救出2名被害人，另1人因趁隙跳車脫困，最後1人則遭移至豐原區某宮廟拘禁至24日才獲釋放；檢方3月間指揮警方拘提楊等10人到案，訊後向法院聲請羈押禁見其中7名主要參與者獲准。

檢方認為，楊等人手段殘忍、泯滅人性，視他人性自主權為無物，造成被害人終身難以抹滅身心創傷，其中2名被害人還是在學學生，受創傷重大，痛斥楊等惡劣、法理難容，建請法院妥適量刑。