前警員淪創意私房會員派出所針孔偷拍 持115部兒少性影像遭訴
被記兩大過免職的前警員黃仕奇在派出所廁所裝針孔偷拍，循線被查出是色情網路論壇「創意私房」會員，曾用「圖幣」購買2部未成年女子性影像。檢方查出他在派出所、住家偷拍，還闖入心儀的女警租屋處偷拍，硬碟中超過百部私密影像，無故持有115部兒少性影像，全案今偵結，依個人資料保護法、無故持有兒童及少年性影像罪嫌起訴。
起訴指出，31歲黃仕奇在2018年10月19日至2024年7月3日在北市信義警分局轄下派出所服務，7月2日被發現他在廁所裝針孔，檢警數位採證發現黃涉從2019年11月起至2024年7月3日在派出所1樓、2樓廁所的衛生紙紙捲筒架內，或在垃圾桶內裝針孔偷拍4名女警如廁，還保留影片。
檢方查出，黃仕奇對派出所如廁影像中一名女警有好感，2020年間拿走女警放在辦公桌上的鑰匙，加以備份後侵入女警租屋處，在浴室排風口裝針孔，偷拍2至5天後再進屋取回；檢方計算，黃從2020年10月至2021年1月間以此方式偷拍5次，且都有拍到女警臉容貌及如廁、沐浴時的身體隱私部位。
黃仕奇除了辦公處所偷拍，連自己家中也不放過，黃涉2020年10月至2022年1月間在新莊住家浴室裝針孔，偷拍同學、同事、朋友等11人作客時如廁、沐浴的私密影像，其中還有2名女警同事。
黃仕奇的隨身硬碟、電腦中查出有179部影像，黃辯稱，62部性影像及2021年10月27日從創意私房下載的兒少性影像，均在2022年間刪除，其中2部是日本成人Ａ片。
檢方經數位鑑識還原，黃男聲稱的刪除影像，未有刪除日期及時間難辨認何時刪除，2021年10月27日下載的創意私房影片未扣案，無法知悉何時刪除。
檢方指出，179部影像中，其中2部是黃用虛擬貨幣儲值「圖幣」在2024年2月21日及2月26日購買的「掐出水」主題的未成年女性自拍性影像而持有之，並在1、2個月後刪除。
其餘177部從網路下載的兒少影像，62部是兒少性剝削防制修正前持有，2部難辨識為兒少影片，認定黃無正當理由持有113部兒少性影像影片及2部購買的創意私房兒少影片，共115部。
全案今偵結，檢方查出被針孔偷拍的被害人計13人，偷拍部分從重依個人資料保護法起訴，無故持有兒少性影像則依修正前兒少性剝削防制條例「無故持有兒童及少年性影像罪」起訴，黃男犯案時身為公務員假借職務上機會故意犯罪，建請加重其刑二分之一。
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