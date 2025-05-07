創意私房會員騙拍裸照賴帳 2年後再威脅少女落網 上訴減為2年6月刑

香港籍男子「老馬」2012年創立色情網路論壇「創意私房」，提供偷拍、兒童色情等影像，藝人黃子佼因是高級會員而中斷演藝事業。男子周侑承從論壇取得一名少女的影片，透過IG聯繫當事人要求拍攝指定動作的影片，否則將散布她的猥褻畫面，少女報案，士林地院依兒童及少年性剝削防制條例判周8年6月徒刑，台灣高等法院今減為2年6月刑。

高院指出，周侑承在二審審理期間坦承認罪，且與被害人和解並履行賠償，被害人也表明願意原諒，因此改判為較輕之刑。

「創意私房」又稱「美圖坊」、「小圈子」，會員被揪出後，多人遭重判。黃子佼持有2259個性影像，影中人數達35人，黃一審僅被判8月徒刑，併科罰金10萬元，二審期間黃已與10人和解。

周侑承2019年間從論壇上取得被害少女的個人資料，透過IG與對方聯繫，佯稱可依他指定姿勢拍攝裸露胸部、下體的照片、影片賺錢，拍攝完成會以超商點對點方式寄送現金袋給她；少女信以為真，照辦後再透過IG帳號限時動態傳送至周的帳號，詎料周拿到照片、影片後便封鎖少女。

周侑承食髓知味，2021年3月3日又透過IG找上少女，要求她再拍一次猥褻照，還恫稱「我是不想說什麼」、「不過你同學跟老師的資訊我都還留著」、「希望你能好好配合」、「希望你不會後悔」、「不知道如果你同學朋友都看過你身體」、「你男友會不會跟你分手」、「我傳給你男友幹嘛哈哈哈」、「當然是傳給你同學啊」、「跟他同學」、「我是建議你好好合作」、「提醒你一下」、「除了你們的同學朋友之外」、「網路應該還有很多人有興趣」。

這回少女雖心裡害怕，但選擇報警，警方循線查到周侑承，士林地檢署發動搜索、查扣儲放影像的3只隨身碟。

周侑承不認罪，辯稱2020年間向少女要裸照，當時騙她「有錢可以賺」，但對方傳給他的都沒有露臉，而且被他前女友發現後，已經將照片刪除。

士林地院審理時，少女證稱2019年間因想賺錢而提供有露臉的照片，但卻被騙了；法官認為她親身經歷如何遭周用詐術騙拍猥褻影像，且無誣陷動機，周所言為卸責之詞。

士院認定周犯以詐術違反本人意願之方法使少年自行拍攝性影像罪、以脅迫違反本人意願之方法使少年自行拍攝性影像未遂罪，考量周犯案時還不到30歲、嚴重傷害少女身心等情節，判他8年6月徒刑。