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淫狼尾隨2女想硬上「我有病要做愛」 辯稱患思覺失被調檢察官打臉

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

犯罪後聲稱有病，不代表可以脫罪！台灣新北市淡水區1名男子先後尾隨2名女子，趁機意圖性侵，甚至聲稱「我有病，跟我做愛，救救我！」。變態男落網後辯稱患上思覺失調症，試圖逃避刑責。檢方經了解後，認定被告有完整辨識能力和行為控制能力，決定控告強制性交未遂和加重強制猥褻罪名。

疑犯多次跟蹤騷擾女性

媒體於今年5月報導，吳姓男子多次在社區內跟蹤騷擾女性，甚至侵入其他人住宅，強拉女子手部，相關行為早被舉報記錄在案。

企圖拉女子入後巷性侵

今年1月31日晚上，吳男在1幢大樓外開始尾隨1名女子，正回家的受害女子察覺後轉身，吳男不但沒有逃走，反而上前詢問「妹妹，你沒有要回家嗎？」，甚至一手緊抓對方手腕，另一隻手伸進褲檔打算脫褲，繼而將女子拉入後巷。女子驚呼求救，剛巧有一對熱心夫妻見狀喝止，吳男才停手離開。

闖入屋內試圖硬上　疑犯︰我有病，跟我做愛

同年2月14日晚上11時許，吳男在捷運站鎖定另1名女子為目標，尾隨對方進入社區大樓，趁受害女子開門入屋之際闖入，強搶手機後將女子推到牆邊，亂摸其下腹和臀部，甚至聲稱「我有病，跟我做愛，救救我！」。受害女子立即呼救，鄰居聞聲取傘衝前阻止，吳男見狀逃走，事後落網。

檢方認定精神健全　決定控告

警方和士林地檢署展開調查，吳男自稱有思覺失調症，但檢方經了解後，認定吳男有完整辨識能力與行為控制能力，而且證據確鑿，依法控告強制性交未遂和加重強制猥褻罪名。

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文章授權轉載自《香港01》

做愛 思覺失調症 性侵 猥褻

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