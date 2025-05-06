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深夜潛入岳母屋內強壓性侵 貨車司機請求減刑遭法院打臉
蔡姓大貨車司機得知岳父生病住院，岳母獨自在家，竟趁凌晨闖入其住處，趁岳母熟睡壓在身上，強脫衣物性侵得逞；蔡被捕後承認犯行，也因本案離婚，律師請求法院依其犯後態度良好，酌量減輕其刑。台南地院駁斥並無原因得酌減，將蔡判刑7年2月。
判決書指出，蔡男與妻子育有6歲孩子；去年5月中旬凌晨3時許，蔡竟趁岳父生病住院不在家，闖入岳父台南市新營區的住處，趁岳母在床上熟睡，強壓在岳母身上，不顧岳母反抗，脫去其衣物，性侵得逞，因岳母持續掙扎反抗，蔡才駕駛車輛揚長而去。
岳母事後不堪受辱，報警究辦，並告知女兒。蔡男的妻子得知丈夫竟性侵母親，氣得跟他離婚。警方逮捕蔡男，偵訊及法院審理過程，蔡均承認犯行。
法院指出，蔡男與被害人為女婿、岳母關係，2人具有家庭暴力防治法第3條第5、6款所定之家庭成員關係；蔡對岳母身體上不法侵害行為，構成家庭暴力罪，因家庭暴力防治法對於家暴罪並無科處刑罰規定，應依刑法論科。
法院表示，蔡雖承認犯行，且有意願和解，但被害人並無意願；且蔡身為女婿，與被害人之間本具有相當信賴關係，蔡卻為滿足個人一己性慾，嚴重違背人倫秩序，侵犯岳母性自主權，勢將造成其難以磨滅心理創傷，嚴重影響民眾對於住居安全、社會治安信賴。
法院審酌，蔡姓男子犯刑法第222條第1項第7款侵入住宅強制性交罪，由於本案並無特殊原因與環境得酌量減輕其刑，判處有期徒刑7年2月。
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