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超商店員「哥哥」跟女同事4歲女玩 竟5次帶進倉庫性侵

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

王姓男子趁超商女同事會帶4歲女兒至店內休息，竟將女童帶進倉庫，用手指性侵、撫摸下體，還要女童幫他口交；母親見女童從倉庫走出，好奇詢問，女童才說出「哥哥摸我妹妹」。台南地院認定王犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪，共5罪，判刑7年4月。

判決書指出，王姓男子在台南市一間超商工作，女同事時常會帶4歲女兒到店裡休息，因此認識女童，女童稱王為「哥哥」，王也會跟女童玩；結果王竟藉女童不諳世事且年幼可欺，為滿足個人淫慾，在去年2月底下午3時許，將女童帶進超商倉庫內。

王要求女童脫掉外褲、內褲，以手指性侵、撫摸下體，接續從去年3月初至3月底，在相同地點侵犯、撫摸女童共計四次，最後一次甚至要求女童為他口交、撫摸她的下體；這次女童母親見到王帶著女童走出倉庫，覺得奇怪，詢問女兒為什麼要進倉庫。

沒想到，女童竟說出「王OO哥哥摸我妹妹」，讓母親震驚不已，調閱店內監視器查看，確認王姓同事至少性侵、猥褻她女兒共五次，報警提告；法院依據被害人指證、超商值班表、王與女同事LINE的對話紀錄，以及王的供述，認定他犯行明確。

不過，起訴書指出，王在最後一次犯案時，甚至基於拍攝兒童性影像、妨害性隱私犯意，持手機攝錄女童下體；法院認為，雖然王在警詢、偵查及審理中就此部分有承認犯案，但在證據上，屬於王的自白重覆陳述，仍應有補強證據佐證其真實性。

法院認為，王的自白，不得作為有罪判決唯一證據，仍應調查其他必要證據，以察是否與事實相符；因此，所指持手機攝錄下體犯行，因無補強證據足以擔保自白真實性，不能以其自白為有罪唯一證據，復查無積極證據足以證明此部分行為。

但王姓男子在倉庫內先後對女童為5次強制性交行為，每次犯行時間均有相當間隔，並非基於單一犯意接續為之，足認均是分別起意，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。

法院審酌，王身為女童母親同事，明知女童是學齡前幼童，本應善加保護、照顧，竟為滿足一己私慾，違反女童意願，不顧其人格發展健全及內心感受，對其為數次強制性交行為，嚴重侵害女童性自主權利，罔顧信任關係，戕害女童身心健全成長，違反社會善良風俗。

法院指出，王造成女童及其母親心理上難以彌補陰影及巨大創傷，未獲諒解，並無刑法第59條「情狀顯可憫恕」情形；考量其承認犯行，過去並無不良素行、犯後態度，王犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪，共5罪，各處有期徒刑7年1月，應執行有期徒刑7年4月。

台南地院認定王姓男子犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪，共5罪，判刑7年4月。本報資料照片
台南地院認定王姓男子犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪，共5罪，判刑7年4月。本報資料照片

女童 母親 證據

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