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男誆有消災解厄之能 涉性侵、詐財女子 嘉檢偵結起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台中市張姓男子得知女子身體微恙且相信鬼神之說，佯稱曾任警員擁有神力取信後，多次為女子及家人辦理驅魔儀式，以增加靈力、消災解厄為由涉嫌性侵、拍攝影像，家人發現張男不斷索求高額金紙費用，查覺遇上神棍，今年3月警方查獲將他法辦；嘉檢偵結，依強制性交、詐欺等罪嫌提起公訴、從重量刑。

43歲張男經卓姓女友介紹認識被害女子，得知女子身體微恙又相信鬼神之說，2024年11月以一人分飾二角方式用LINE與女子聯絡，聲稱做愛可以壓制體內魔物，再假冒靈學師父讓女子信以為真，被他帶往汽車旅館前後性侵3次，期間還要求三人行可以有更多靈力。

張男為取信女子家人，謊稱自己是郭姓刑警，展示槍枝、子彈及刑警背心，自稱有神通力能分析女子家人前世今生，於住處驅魔，還帶往亂葬崗稱與日本鬼談判，拿槍對空掃射驅鬼，等等作為取信女子家人。

直到女子向家人展示張男要13萬金紙費用訊息，她已匯出1萬8500元，家人驚覺可能遇上神棍而報警，進而揭露張男涉嫌性侵她3次。警方在今年3月6晚上於張男住處搜索起出鎮暴長槍、武士刀及開山刀各1把、空氣手槍2 把、子彈45顆、手機4支等物證，張男無法狡辯坦承犯案，依法送辦。

檢方認為，宗教為常人尋求心靈寄託途徑，面臨人生困境時，不免有求助神明之情形，張男為逞一己性慾及貪圖不法，利用被害女子年輕識淺，在其面前營造具有神通、驅魔能力，且具有刑警身分及配戴槍彈等方式、話術，使女子陷於心理無助狀態而與他發生性行為，又訛詐財物。至今沒有達成調解、沒有賠償損害，加上素行不良沒有悔改之意，請依法從重量刑，以示懲戒。

男子假借神力誆騙可以驅魔，又假冒警員取信女子及家人，涉嫌性侵、詐財，嘉義地檢署偵結起訴。圖／本報資料照片
男子假借神力誆騙可以驅魔，又假冒警員取信女子及家人，涉嫌性侵、詐財，嘉義地檢署偵結起訴。圖／本報資料照片

家人 性侵 金紙

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