吸強力膠後僅穿內褲闖姨媽家意圖性侵 法院認不得減刑

27歲男子阿正有吸食強力膠紀錄，當他視力模糊，懷疑是姨媽釀的酒造成，竟邊吸食強力膠邊僅穿內褲，強行闖入姨媽住處，不顧姨媽阻擋抵抗，拉下其外褲、內褲，並以自己下體碰觸其臀部；台南地院認定他不得減輕刑度，依強制性交未遂罪判刑1年8月。

判決書指出，台南市男子阿正（化名）過去就有因吸食強力膠而行為脫序，明知吸食強力膠可能致其陷於精神障礙狀態，影響其辨識或依辨識而行為能力，應注意避免吸食強力膠；卻在視力出現模糊至醫院就診後，懷疑是與數日前引用姨媽（母親妹妹）所釀的酒有關。

2023年11月間近中午時分，阿正想起要跟姨媽索討醫藥費，邊吸食強力膠邊脫光衣服、僅著內褲，但誤闖入台南市永康區鄰居住家，姨媽聽說後，前往勸戒，阿正才離開；此時阿正才意識到姨媽住處方向，強行前往闖入，不顧姨媽不斷出聲制止阻擋。

阿正僅穿著內褲，在屋內徘徊片刻，竟將內褲脫下，移動到姨媽背後，強行拉起其衣服，遭對方閃躲、喝斥；阿正不顧姨媽阻止，仍將其外褲、內褲拉至大腿處，並以下體碰觸其臀部。姨媽強力掙扎，並在掙脫後立即逃跑，讓阿正無法得逞，並報警究辦。

警方詢問時，阿正承認對過程有一點印象，也記得當時被警察壓制在地。但在法院審理時，則辯稱記得當天有吸食強力膠，僅穿著內褲進到姨媽家，並脫下內褲，拉住姨媽；但已不記得詳細經過，矢口否認有強制性交未遂犯行，且他的行為縱使構成犯罪，亦僅該當強制猥褻。

台南地院委託成功大學醫學院附設醫院對阿正精神鑑定，結論指出，阿正在案發當日的行為符合譫妄症的表現，出現注意力障礙與定向感錯誤（時間感知扭曲、誤認鄰居家是阿姨的家）、記憶障礙、行為障礙及衝動控制障礙，且於短期內改善。

阿正症狀符合物質中毒譫妄症，引起譫妄的原因包含強力膠中毒，但無法排除是否合併其他物質（如愷他命、安非他命、酒精）中毒之可能性。譫妄症是一種急性發作之精神狀態改變，造成注意力障礙、對周遭環境之警醒度下降、及其他認知功能障礙。

法院指出，依據鑑定結果，堪信阿正行為時已因吸食強力膠，因物質引起譫妄症，使其辨識行為為違法以及依判斷而為行為能力顯著減低；但阿正過去已有吸食強力膠及其他物質使用經驗，應知曉使用強力膠或安非他命、愷他命後有出現混亂行為及記憶障礙可能。

法院認為，阿正明知吸食強力膠會導致自己自制力減弱、可能造成他人法益受侵害等後果，卻猶未自我控制，執意吸食強力膠後而犯案，自應與精神、心智正常狀態下犯罪行為同其處罰；其犯行屬過失原因自由行為態樣，並無得減輕其刑規定適用。

法院表示，阿正相關猥褻行為，已足以表徵是基於性交犯意而為，自不能僅因被害人掙脫而未達目的，即反推論阿正所為僅止於猥褻犯行，而解免其性交未遂罪責，辯護意旨所稱阿正至多僅構成強制猥褻罪，並不足採。

法院說明，阿正為滿足性慾，見被害人閃躲時，尚知趁機將對方衣物拉起或褪去，以方便遂行性交行為，堪信案發時阿正尚能依被害人舉措評估其犯行得逞可能性，並依此為反應，益徵阿正並未因吸食強力膠而陷入無意識或幻想狀態。

法院審酌，依阿正客觀行止，實已顯現主觀欲違反被害人意願、具有強制性交主觀犯意；考量他侵犯被害人性自主決定權、身體權，造成對方身心理造成創傷，又矢口否認犯行、態度不佳，但已與被害人達成調解，獲得原諒，依犯強制性交未遂罪判刑1年8月。