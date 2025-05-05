男大生獲台積電工作機會 卻涉在公司、校園及地檢署偷拍

台南大學盧姓男大生2023年獲得進入台積電工作的機會，但他自2022年起就穿著女裝潛入女廁用手機窺視，2023年更潛入台積電女廁窺視，2024年被查出手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，地點有校園、南檢內女廁；如今他入監服刑，仍不斷上訴求輕判。

依據橋頭地院判決書，盧姓男子在19歲就讀大學時，2022年10月7日下午4時許，穿著女裝進入進入台鐵新左營車站2樓北側女廁，自隔間牆板下方縫隙伸出手機，透過手機內建鏡頭攝錄畫面窺視相鄰隔間的周姓女子如廁，隨後離開女廁。

同日下午5時許，盧再次進入女廁，用同樣方式窺視相鄰隔間的林姓女子如廁及其身體隱私部位，遭林女當場發覺並拍落其手機，報警處理，橋頭地院2023年4月將他依妨害秘密罪判刑3月。

本案判刑定讞，橋頭地檢署委託台南地檢署執行，盧姓男大生在2023年9月報到、聲請易科罰金；結果因盧在同年6月10日再次偷拍，檢察官認為他反覆再犯，若易科罰金將難收矯正效果或維持法秩序，不准盧易科罰金或易服社會勞動。

依據台南地院判決書，盧2023年6月間獲得在台南市台積電18廠工作的機會，他在6月9日傍晚6時21分，進入2樓大廳女廁隔間後，在該處埋伏守候，直到蕭姓、陳姓女員工分別於6時45分、7時22分前往如廁，都被他利用手機螢幕鏡面反射方式，窺視兩人。

當時陳女眼尖發現手機，用腳將手機踢開，通知公司保全人員及報警處理；盧辯稱，不是故意要偷看，他是想動變性手術，想知道手術完會怎麼樣，他也承認曾經在新左營車站女廁，台南市如車站附近公廁偷看。台南地院去年4月22日將他再依妨害秘密罪判刑6月。

盧20223年不只在6月時偷拍2名台積電女員工，他已經被逮、法院審理期間，同年7月31日他不知悔改，上午8時30分再次進入公司大廳女廁，黃姓女員工於8時47分進入時，盧同樣自隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射方式窺視黃女如廁。

黃女發覺後，逃出女廁並通知謝姓女同事陪同查看，謝女進入女廁佯裝洗手，見盧姓男子走出、想要離開，黃女趕緊報警處理；依據台南地院判決書，盧姓男子否認犯行，辯稱他是在女廁旁的無障礙廁所化妝，在女廁門口前聽到有人對話，探頭查看就被指控偷窺。

台南地院審理後，認定盧有多次妨害秘密案件，素行不佳，且自偵查至審理中始終否認犯行，前後說詞反覆，徒耗司法資源調查，然相關事證明確，堪以認定，去年9月25日依無故利用工具窺視他人非公開活動及身體隱私部位，判刑7月。

盧在2023年7月犯案後，同年9月台南地檢署檢察官將他發監執行3月；他還聲明異議指出，自覺為跨性別者，仍在適應跨性別者社會生活，他身著女裝、進入女廁均為順應自身性別認同表現，且他年僅20歲，仍在大學就讀，入監執行對家庭生活、學業均生不利影響。

橋頭地院認為，盧在短期內屢以相類手法隨機侵害他人隱私權益，對社會治安及個人隱私安全侵害情節均屬重大；即使盧自稱是跨性別者，身著女裝、使用女廁均是依其性別認同所為，然個人身體隱私應受保障而免於遭受他人侵擾，已為現代法治社會當然常識。

橋頭地院說明，盧自認其性別認同為女性，亦不得任意窺探他人隱私，自屬當然；執行檢察官不准易科罰金或易服社會勞動，未有逾越法律授權、濫用裁量權。盧提起聲明異議，為無理由，2023年10月18日判決駁回；盧再向高雄高分院提抗告，仍遭駁回。

盧在執行3月徒刑完畢後，去年4月、9月間又如上述分別遭台南地院判刑6月、7月；結果去年4月13日，他竟再度在台南大學校園內犯案，當場被抓送辦，遭檢方認有再犯之虞聲押獲准。據查扣手機內有300多部偷拍女子如廁畫面，地點除校園外，還有南檢內女廁。

檢警追查，發現犯案時間去年1、3、4、6月，4件在大學校園內、1件在台南地檢署管制區內女廁，均自隔間牆板上方縫隙伸出，以手機竊錄左側他人如廁性影像；有1件當場遭當事人發覺而未得手，跑至外面告訴男友，經報告校安處理。

台南地院審理時，被害人指出，當天下午5時許在女廁，上完廁所在穿褲子時，她看到後方第4間廁所的門縫有1支手機的上鏡頭突出來，她意識到自己被偷拍了，馬上衝到廁所外面告訴男友，男友便打電話請教官來處理。

檢警在盧遭扣押手機內，查出自前年8月迄案發為止，共約300多部偷拍他人如廁性影像檔案，惟因多僅拍攝到性器官、鞋子，並無拍攝到正面而無法尋找被害人；且手機內搜尋紀錄有多筆搜尋關鍵字為「女廁偷拍」、「外流」。

台南地院指出，盧多次在大學偷拍他人如廁，及在台南地檢署女廁非法攝錄告訴人如廁性影像，除侵害隱私外，更造成告訴人受有心理創傷，其行為已對於該校學生造成極大恐懼及困擾；今年2月27日依妨害性隱私及不實性影像案件共5罪，將盧判刑2年2月。

盧在台南大學偷拍案發後，去年10月11日到台南地檢署報到，執行在台積電偷拍2名女員工的6月徒刑，這次檢察官同樣不准他易科罰金或易服社會勞動；盧在去年11月1日聲請易服社會勞動遭檢方駁回，再向台南地院提抗告，法院去年12月30日駁回抗告。