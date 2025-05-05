摸頭、摟肩還貼耳講話！中市補習班老師疑性騷學生 教育局依規暫停職務
台中市沙鹿區一所補習班疑發生教師騷擾學生。有民眾在臉書社團發文，控訴孩子在補習班疑遭男老師騷擾，摸頭、摟肩、貼耳講話，台中教育局要求負責人即日起暫停行為人職務。
有民眾在臉書社團（Facebook）發文，文中指出，國三的姪女在補習班疑遭到男老師摸頭、摟肩，臉貼到耳朵旁講話，這個行為長達好幾個月，目前得知不只一個人受害。文中提到，連補習班的同學都跟姪女說，「不知道老師在摸你嗎？」
對此，台中市教育局3日接獲民眾檢舉，相關家長已經報案。教育局透過文字稿表示，補習班週日未上課，5日已到班聯合稽查，現場大門深鎖未營業。
教育局指出，依規要求補習班負責人，即日起暫停行為人職務，另也通報社政單位，跨局處調查該班教師有無違反兒童及少年福利與權益保障法或性騷擾防治法等情事，如有違法行為，將依法嚴懲與重罰。
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