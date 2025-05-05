嘉義男照顧老闆孫女涉拍性影像 美國跨海通報抓惡狼

嘉義莊姓男子受老闆委託照顧2名未成年孫女，竟涉嫌對姊妹性侵、拍攝性影像，案經美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路（NCMEC-VPN）通報，今年警方將莊男逮獲，2月移送嘉義地檢署偵辦，今天嘉檢偵結，依涉犯兒童及少年性剝削條例罪嫌起訴，請求法官從重量刑。

起訴書表示，受老闆委託照顧2名孫女的莊男，在2016年至2018年間，涉嫌對未滿14歲的姊姊猥褻、性交、拍攝性影像，對年僅3、4歲的妹妹拍攝裸露性影像。

莊男以手機或電腦設備連結至網際網路後，搜尋並下載未成年少女性影像存放於其隨身碟內。案經美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路（NCMEC-VPN）通報警政署刑事局報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，今年2月25日，警方持搜索票至莊男住處搜索，扣得手機2支、電腦主機1台、記憶卡2張及銀色隨身碟1個。