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獲美方通報 嘉義男對老闆未成年外孫女伸狼爪遭訴

中央社／ 嘉義市5日電

嘉縣莊姓男子利用照顧老闆2名未成年外孫女機會，涉嫌性交、拍攝裸露畫面及上網下載少女性影像，案經美國相關單位通報並偵辦，嘉檢偵結，依對未滿14歲女子性交等罪嫌起訴。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，莊男為2名被害人外婆僱用的員工，因博得老闆的信任，於105年至107年間，涉嫌利用陪伴接送老闆大外孫女的機會，分別帶至租屋處、汽車旅館等處進行性交、猥褻及拍攝被害人裸露畫面，計有12次。

另外，莊男還會架設攝影機，在租屋等處攝錄老闆大外孫女的裸露畫面或自慰性影像，計有4次。

起訴書表示，莊男還將目標移至老闆當時僅3、4歲的小外孫女，於110年、111年間某日，在租屋處攝錄穿著內褲被害人持按摩棒放在下體部位的性影像。

嘉檢指出，莊男還利用手機或電腦上網，搜尋並下載未成年少女性影像，並將下載的影像存放於隨身碟；案經美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路通報刑事局，並報請嘉檢偵辦，於今年2月25日執行搜索，查扣手機、電腦等證物，莊男遭羈押至今。

嘉檢偵結，除依法起訴外，審酌莊男身為照顧2名被害人的長輩，並深得被害人父母、外婆的信賴，竟為滿足一己慾望，罔顧被害人心理人格發展的健全性及心靈感受，而涉及性交、猥褻等犯行，建請從重量刑。

下載 老闆 被害人

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